Fans fassungslos: Temptation-Aleks schockt mit Off-Cam-Audio

Aleksandar Petrovic (34) sorgt bei Temptation Island V.I.P. nun mit einem Off-Cam-Moment für Empörung. Während einer Bootstour spuckte der Realitystar mehreren Verführerinnen Alkohol ins Gesicht und legte dann noch nach: Vor einem Fischer plauderte er intime Details über seine Beziehung mit Vanessa Nwattu (25) aus. Obwohl er offenbar glaubte, unbeobachtet zu sein, zeichneten die Mikrofone alles auf. Die Produktion veröffentlichte die Tonspur mit der neuen Folge, und die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Auf Instagram häufen sich fassungslose Kommentare, die sein Verhalten scharf kritisieren.

Die Zuschauer zeigen sich entsetzt über die Tonspur, in der Aleks gegenüber dem Fischer behauptet, seine Verlobte sei nicht genug intim mit ihm. Zuvor hatte er für Irritation gesorgt, als er erzählte, er habe Vanessa nach der Verlobung emotional so unter Druck gesetzt, dass sie widerwillig mit ihm Sex hatte. Unter einem offiziellen Post der Show äußern Fans deutlich ihre Empörung. "Ich bin schockiert. Wirklich schockiert", schreibt eine Zuschauerin. Ein weiterer Nutzer kommentiert: "Aleks darf nach diesem Format keine Plattform mehr bekommen!" Auch Vanessas Situation beschäftigt viele Zuschauer: "Wenn Vanessa beim nächsten Lagerfeuer nicht abbricht, dann weiß ich nicht mehr weiter", schreibt eine weitere Nutzerin.

Auch das Verhalten von Aleks' Staffelkollege Marwin Klute schockiert die Zuschauer: Er forderte die Verführerinnen auf dem Boot auf, auf die Knie zu gehen, woraufhin Aleks sie mit Alkohol begoss. "Bin fassungslos über Marwins und Aleks' Verhalten den Frauen gegenüber! Die Verführerinnen taten mir so leid", schreibt eine Zuschauerin. Bisher haben sich keine der Beteiligten öffentlich zu den Szenen geäußert. Es bleibt abzuwarten, wie es in den nächsten Folgen weitergeht – und vor allem, wie Vanessa auf die Tonaufnahmen reagieren wird.

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidat Aleksandar Petrovic

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

RTL "Tempation Island V.I.P"-Kandidaten Wladi, Aleks, Marwin und Laurenz 2025.

