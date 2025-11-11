Sommerfestival 2026 in Wolfsburg: OneRepublic als Headliner

OneRepublic-Fans dürfen sich freuen: Die US-Band wird 2026 nach Wolfsburg kommen, um das Publikum des Sommerfestivals in der Autostadt zu begeistern. Am 16. Juli wird die Popband rund um Sänger Ryan Tedder (46) als erster bestätigter Headliner auf der Open-Air-Bühne stehen und für einen unvergesslichen Abend sorgen. Das Festival selbst erstreckt sich über sechs Wochen, vom 3. Juli bis zum 16. August, und lockt mit einem abwechslungsreichen Programm, das neben Konzerten nationaler und internationaler Musikstars auch ein umfangreiches Familienprogramm und den beliebten Beachclub "Cool Summer Island" bereithält. Der Vorverkauf für das Eventhighlight des kommenden Jahres startet im Frühjahr 2026.

OneRepublic gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Bands der internationalen Musikszene und hat mit Hits wie "Apologize" und "Counting Stars" weltweite Bekanntheit erlangt. Mit über fünf Milliarden Streams allein auf Spotify hat die Gruppe ihre Position als Pop-Größen gefestigt. Ihren jüngsten Erfolg feierte die Band mit "I Ain't Worried", einem Teil des Soundtracks von Top Gun: Maverick, sowie der Zusammenarbeit mit David Guetta (58) an dem Song "I Don't Wanna Wait". Auch "Fire", der offizielle Song der UEFA Euro 2024, zählt zu den jüngeren Veröffentlichungen der Band. Ihr Debütalbum "Dreaming Out Loud" brachte sie 2007 erstmals auf die große Bühne und setzte mit den darauffolgenden Platten "Waking Up" und "Native" ihren Siegeszug fort.

Doch auch abseits des musikalischen Line-ups hat das Sommerfestival seinen Gästen viel zu bieten. Die Parklandschaft der Autostadt in Wolfsburg verwandelt sich in dieser Zeit in einen lebhaften Veranstaltungsort mit zwei Bühnen, auf denen unterschiedliche Kunstformen gefeiert werden. Für Familien gibt es ein Programm, das sich an Groß und Klein richtet, während der Beachclub "Cool Summer Island" Erholungssuchende anzieht. Mit dieser Formel aus Musik, Unterhaltung und Entspannung hat sich das Festival in Wolfsburg zu einem festen Bestandteil des Sommers entwickelt.

Getty Images Die Band One Republic

Getty Images Ryan Tedder, OneRepublic-Frontsänger

Imago Meduza, OneRepublic und Leony vor dem EM-Finale 2024 im Berliner Olympiastadion