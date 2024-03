Offizieller EM-Song 2024: Leony ersetzt plötzlich Kim Petras

Leony wird in diesem Jahr die Hymne der Fußball-EM 2024 performen! Das verrät die Sängerin jetzt auf ihrem Instagram-Account. "Endlich darf ich es euch sagen. Ich singe zusammen mit One Republic und Meduza den offiziellen Song für die Europameisterschaft 2024!", plaudert die Musikerin voller Vorfreude aus und teilt obendrein ein kurzes Video, in dem sie neben dem Fußballmaskottchen Albärt sitzt und in die Kamera strahlt. "Es ist eine riesen Ehre. Ich freue mich riesig auf diese Zeit, ich freue mich riesig auf dieses Jahr und ich freue mich auf die EM, Leute! Albärt freut sich auch!", schwärmt die Beauty überglücklich.

Bald soll die Produktion des neuen Liedes stattfinden und die 26-Jährige wird sich dafür auf eine kleine Reise begeben. "Ich darf in zwei Tagen nach Miami fliegen. Ich darf One Republic und Meduza kennenlernen. Es werden ganz, ganz viele tolle Dinge passieren in diesen zwei Tagen!", freut sich die deutsche Popsängerin, während sie neben dem überdimensionalen Maskottchen hockt. Ob es somit schon bald einen Vorgeschmack auf die diesjährige Fußballhymne geben wird, bleibt abzuwarten.

Eigentlich wurde im Dezember bekannt gegeben, dass sich Kim Petras (31) der italienischen Elektro-Gruppe Meduza und der Band One Republic anschließen wird, um den offiziellen Fußball-Hit aufzunehmen – dies scheint jedoch nicht mehr der Fall zu sein. Aus verschiedenen Medienberichten, wie beispielsweise von Bild, geht hervor, dass die 31-Jährige allem Anschein nach Probleme mit Terminüberschneidungen haben soll. Daher löst Leony die "Unholy"-Interpretin ab und das ehemalige DSDS-Jurymitglied stellt somit die musikalische Vertretung für den Gastgeber Deutschland dar.

