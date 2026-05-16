Chaotischer Ausbruch? Britney Spears' engster Kreis in Sorge

Rund um Britney Spears (44) soll es Berichten zufolge gerade gewaltig brodeln. Nachdem die Sängerin einen Entzug absolviert hatte, soll sie bei einem Restaurantbesuch in Los Angeles für Aufregung gesorgt haben. Quellen berichten gegenüber Rob Shuters Substack, dass ihr engster Kreis derzeit in echter Krisenstimmung sei. Angeblich soll Britney dort mit einem Messer hantiert, laut geschrien und wie ein Hund gebellt haben. Ein Mann, der eigenen Angaben zufolge in dem Restaurant dabei war, schrieb auf X: "Sie ging einfach, und jeder im Restaurant fing an, darüber zu reden. Ein wahnsinniges Essenserlebnis. Eine Mitesserin fürchtete um ihr Leben. Das ist kein Witz..."

Ihr Sprecher wies die Berichte jedoch energisch zurück und bezeichnete sie gegenüber dem Magazin OK! als "völlig übertrieben". "Britney genoss ein ruhiges Abendessen mit ihrer Assistentin und ihrem Bodyguard. Sie erzählte lediglich die Geschichte, wie ihr Hund die Nachbarn anbellte", heißt es in dem Statement. Und weiter: "Sie hat zu keinem Zeitpunkt jemanden mit einem Messer gefährdet. Sie hat ihren Hamburger halbiert." Das Umfeld der Sängerin sieht das angebliche Geschehen offenbar trotzdem anders. "Die Menschen um Britney herum sind erschöpft, verängstigt und wissen nicht mehr weiter", zitiert Rob Shuters Substack den Insider. "Wenn sie sich schon so in der Öffentlichkeit verhält, kann man sich vorstellen, was hinter verschlossenen Türen passiert."

Der Restaurantbesuch kam kurz nach Britneys Entlassung aus dem Entzug, der wiederum auf eine DUI-Festnahme im März gefolgt war. Damals war sie wegen Schlangenlinienfahrens unter Alkoholeinfluss von der Polizei gestoppt worden. Ihr Manager Cade Hudson bezeichnete den Vorfall gegenüber OK! als "unentschuldbaren Zwischenfall" und äußerte die Hoffnung auf "längst fällige Veränderungen" in Britneys Leben. Zuletzt gab es aber auch positive Signale: Die zweifache Mutter soll sich wieder ihren Söhnen Sean Preston und Jayden angenähert haben. Anfang Mai bekannte sie sich zudem in einer abgeschwächten Form des Vorwurfs – dem sogenannten "wet reckless" – schuldig und wurde zu zwölf Monaten Bewährung verurteilt.

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Imago Britney Spears bei der Weltpremiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles

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IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

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Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin, und ihr Manager Cade Hudson