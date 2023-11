Prinz William verrät: Sein Sohn Louis ist One-Republic-Fan

Prinz William (41) plaudert aus dem Nähkästchen. Der Sohn von König Charles III. (74) und seine Frau Prinzessin Kate (41) sind Eltern dreier Kinder: George (10), Charlotte (8) und Louis (5). Auch wenn der royale Terminkalender immer komplett voll ist, nimmt sich das Paar trotzdem die Zeit heraus, um für ihre Sprösslinge da zu sein. So wurde der britische Thronfolger vor wenigen Wochen gemeinsam mit seinem Ältesten bei einem Rugbyspiel gesichtet. Bei einer Verleihung verrät William nun ein süßes Detail über seinen Sohn Louis.

Der Prinz von Wales hat die Initiative des Earthshot Prize' ins Leben gerufen. Die diesjährige Preisverleihung fand in Singapur statt, auf der einige weltberühmte Gäste wie Cate Blanchett (54) aufkreuzten. Wie Bunte berichtet, zeichnete sich auch das musikalische Programm durch hohe Prominenz aus: So eröffnete beispielsweise die Popband One Republic den Abend. Daher nutzte der britische Royal seine Chance, um mit der Musikgruppe ein wenig zu plaudern und verriet: "Louis, mein jüngster Sohn, liebt eure Lieder."

Der Musikgeschmack unter William und Kates Kindern könnte aber nicht unterschiedlicher sein! Während Louis auf zeitgenössische Popmusik abfährt, kann sein älterer Bruder George laut dem Blatt gar nichts damit anfangen: Der Zehnjährige steht eher auf die Rockband AC/DC.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und ihre Kinder Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinz William im November 2023 in Singapur

Getty Images Prinz George im Juni 2022

Wie findet ihr den Musikgeschmack von Prinz Louis?



