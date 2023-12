Fußball-EM in Deutschland: Dieses Trio wird die Hymne singen

Sie werden den Song zur Europameisterschaft performen! Am Samstag gewann die deutsche U17-Nationalmannschaft im Spiel gegen Frankreich die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesien. Schon im Juni kommenden Jahres geht es mit dem nächsten wichtigen Fußball-Event weiter: Deutschland ist Gastgeber der Europameisterschaft 2024. Die Gruppen werden heute ausgelost und auch die Sänger des EM-Hits werden an diesem Abend bekannt gegeben. Nun stehen die Interpreten der neuen Hymne fest!

Im Rahmen der Gruppenauslosung gibt die UEFA jetzt das Trio bekannt, welches für den neuen Ohrwurm verantwortlich sein wird: Mit an Bord sind Kim Petras (31), die italienische Elektro-Gruppe Meduza und One Republic. Doch bisher wurde weder ein Vorgeschmack auf den neuen Hit gegeben, noch der Name des Liedes verraten. Nach Bild-Informationen liegt das daran, dass der Song in den kommenden Monaten erst noch aufgenommen und im nächsten Frühjahr veröffentlicht werden soll.

Das Blatt will zudem aus UEFA-Kreisen erfahren haben, dass die Auswahl der musikalischen Unterstützer des Events kein Zufall ist: Mit Kim tritt eine Sängerin aus dem Gastgeberland an, während die italienische Musikgruppe Meduza den aktuellen Titelverteidiger repräsentiert. Die amerikanische Pop-Band One Republic soll die Begeisterung für das Event auch außerhalb der europäischen Grenzen entfachen. Mit den vielfältigen Künstlern wird somit der offizielle Slogan der UEFA "United by Football. Vereint im Herzen Europas" bedient.

Getty Images Die Band One Republic

Getty Images Meduza, italienische Band

Getty Images Kim Petras während der Brit Awards 2023

