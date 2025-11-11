Welke & Pastewka kehren mit TV-Nostalgieshow im ZDF zurück

Oliver Welke (59) und Bastian Pastewka (53) sind zurück! Die Moderatoren und TV-Experten präsentieren in ihrer Nostalgieshow "Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!" neuen Stoff für Fernsehliebhaber. Die erste von zwei neuen Folgen läuft laut fernsehserien.de am 26. Dezember um 23:20 Uhr im ZDF, die zweite folgt eine Woche später. Gemeinsam mit prominenten Gästen blicken sie dabei erneut auf absurd-schöne Kuriositäten aus über 75 Jahren deutscher Fernsehgeschichte. Comedy-Star Carolin Kebekus (45) und Oliver Kalkofe (60) treten in der ersten Folge auf, wobei Letzterer direkt mit einem Überraschungsspiel namens "SchleTitZ" aufwartet. In der zweiten Folge stößt die luxemburgische Schauspielerin Désirée Nosbusch (60) dazu.

Die Show erwies sich bereits in der Vergangenheit als Publikumserfolg mit soliden Einschaltquoten: Bis zu 2,26 Millionen Zuschauer schauten bei der letzten Ausstrahlung im Jahr 2024 zu. In der Sendung präsentieren Oliver und Bastian zusammen mit der Redaktion überraschende Clips, die sowohl künstlerisch als auch schräg und humorvoll sind. Besonders gespannt dürfen die Fans sein, wie die Moderatoren auf die skurrilen TV-Highlights reagieren und dabei ihr umfassendes Wissen erneut unter Beweis stellen. Mit dieser Mischung aus Nostalgie, Humor und Überraschungen wollen sie wieder für ein unterhaltsames Feiertagsprogramm sorgen.

Bastian, der zuletzt betonte, dass er sich keine Lebenswerk-Preise vorstellen könne, sieht Projekte wie diese offenbar als seinen gelungenen Beitrag für die Gegenwart – und nicht als Rückschau auf Vergangenes. Als Liebhaber des Fernsehens weiß er sowohl nostalgische Momente zu schätzen als auch den Reiz, alte Klassiker in neuem Licht zu betrachten. Oliver wiederum hat durch seine langjährige Erfahrung als Satiriker und Moderator eine unverwechselbare Perspektive, die Fans der Show ganz besonders lieben. Die Zusammenarbeit der beiden sorgt dabei stets für amüsante und überraschende TV-Abende.

ZDF/Julia Feldhagen Oliver Welke und Bastian Pastewka in Serie "Welke & Pastewka"

Getty Images Oliver Welke

ActionPress Bastian Pastewka, Schauspieler