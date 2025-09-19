Darum möchte Bastian Pastewka keine Lebenswerk-Preise haben

Bastian Pastewka (53) hat klargestellt, dass Auszeichnungen für das Lebenswerk für ihn kein erstrebenswertes Ziel sind. "Das muss man vermeiden", erklärte der Schauspieler und Comedian der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Deutschen Fernsehpreises in Köln. Solche Preise würden schließlich oft ein gewisses Alter und einen Abschluss der Karriere signalisieren. "Es sagt immer: Du bist jetzt in einem gewissen Alter, wo es schön wäre, wenn es vielleicht auch dein letzter Preis wäre", fügte der 53-Jährige augenzwinkernd hinzu.

Trotz seines klaren Standpunkts zu dieser Art von Ehrung zeigte sich Bastian jedoch nicht abgeneigt, anderen Künstlern die verdiente Anerkennung zukommen zu lassen. So feierte er während der Gala in Köln seinen Kollegen Otto Waalkes (77), der an diesem Abend tatsächlich für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. "Otto Waalkes ist fantastisch. Da gibt es nix zu sagen", schwärmte Bastian. Mit dieser Geste bewies er erneut seinen unverwechselbaren Humor und seine Wertschätzung für andere Künstlergrößen.

Der beliebte Comedian ist vor allem für seine Serie "Pastewka" bekannt, die längst Kultstatus erlangt hat. Privat scheint er das Rampenlicht jedoch nicht übermäßig zu suchen. "Das Schönste ist, wenn man preislos durchs Leben geht", erklärte er im Gespräch. Er empfinde es als angenehm, sich diesbezüglich mit den "normalen Menschen" zu vergleichen. Dennoch bleibt Bastian in der deutschen Unterhaltungslandschaft eine feste Größe, die nicht nur mit ihrem Witz, sondern auch mit solchen bescheidenen Aussagen die Herzen der Fans erreicht.

Getty Images Bastian Pastewka im Januar 2023

Getty Images Bastian Pastewka im April 2017

Getty Images Otto Waalkes im November 2023