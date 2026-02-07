Verwirrter Bastian Pastewka fiel auf Phishing-Mail herein

Bastian Pastewka (53) hat sich mit einer vermeintlichen E-Mail seiner Bank gehörig blamiert: Der Komiker schilderte der Neuen Osnabrücker Zeitung, wie er sich von der "dümmsten Phishing-Mail überhaupt" einschüchtern ließ und sofort bei seinem Geldinstitut anrief, um in Panik seine PIN sperren zu lassen. Am Telefon erklärte er seiner Kundenberaterin, die angebliche Nachricht habe ihn vor einem Problem mit seinem Konto gewarnt und zu einem Finanzgeschäft drängen wollen. Statt Beruhigung bekam er allerdings zuerst ungläubiges Staunen zu hören – und eine ziemlich klare Ansage.

Die Bankmitarbeiterin hakte laut Bastian "rümpfnasig" nach, ob er wirklich auf eine Phishing-Mail hereingefallen sei, und ließ dabei durchblicken, dass sie ihn eigentlich für klüger gehalten hätte. Bastian schaute sich die E-Mail noch einmal genau an und verteidigte sich: "Die sieht schon ziemlich echt aus." Die Beraterin widersprach prompt: "Nein, sieht sie nicht", und schickte ihm zum Vergleich eine echte Nachricht der Bank – für ihn sahen beide gleich aus. Die Tücken des Netzes beschäftigen den Schauspieler nicht nur im Postfach, sondern auch bei der Suchmaschine: Wer seinen Namen googelt, findet laut Bastian ganz oben den Eintrag "Bastian Pastewka-Schlaganfall". Klickt man darauf, erfährt man lediglich, dass er bislang keinen Schlaganfall erlitten hat.

Privat gibt sich Bastian traditionsbewusst und humorvoll, beruflich bleibt er umtriebig – und trotz aller Ehrungen auf Distanz zu großen Etiketten. Preise nimmt der Publikumsliebling gern entgegen, doch Label wie Lebenswerk klingen für den Comedian eher nach Schlusspunkt als nach Aufbruch, weshalb er solche Weihen nicht anstrebt. Mit Kollegin Anke Engelke (60) verbindet ihn seit Jahren ein vertrautes Miteinander vor der Kamera und ein feines Gespür für Timing, hinter den Kulissen pflegen beide aber eine klare Trennung von Freundschaft und Fiktion.

Getty Images Bastian Pastewka bei der Special Screening von "Fritz Litzmann, Mein Vater Und Ich" im Filmpalast Köln, November 2025

Getty Images Bastian Pastewka im Januar 2023

Getty Images Bastian Pastewka und Anke Engelke im Februar 2024

