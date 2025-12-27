Ohne Ex: Für Samira Yavuz ist Weihnachten "komplett anders"

Das erste Weihnachten ohne Serkan Yavuz (32) war für Influencerin Samira Yavuz (32) ein ganz besonderes Erlebnis. Die beiden hatten sich Anfang des Jahres getrennt. Auf Instagram gewährte Samira jetzt Einblicke in ihr Fest mit der Familie und ihren zwei Töchtern. In einem Video zeigte sie, wie sie gemeinsam besinnliche Stunden verbrachten, zusammen lachten und Geschenke auspackten. "Ich hoffe, ihr hattet alle richtig schöne Weihnachten und konntet die Tage entspannt mit euren Liebsten verbringen. Dieses Weihnachtsfest war für mich etwas ganz Besonderes, weil es komplett anders war als die Jahre davor", schrieb Samira zu den Aufnahmen. Besonders das Wichteln sei bei ihr und ihrer Familie ein voller Erfolg gewesen.

Die zweifache Mutter betonte, dass sich dieses Fest komplett von den vergangenen Jahren unterschieden habe. Trotzdem habe es an nichts gefehlt: Die gesamte Familie sei anwesend gewesen, und sie hätten die Zeit nicht nur für Gespräche und gemeinsames Lachen genutzt, sondern sich auch über jede Menge Geschenke gefreut. Unter dem liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum türmten sich die Gaben, und die Reality-Darstellerin ließ keinen Zweifel daran, wie dankbar sie für diese Momente mit ihren Liebsten ist. Die Videos, die sie mit ihren Followern teilte, zeigen eine harmonische und gelöste Weihnachtsatmosphäre.

Bereits Anfang Dezember hatte die Influencerin einen weiteren besonderen Tag ohne Serkan erlebt. Ihren Geburtstag feierte sie erstmals nicht mehr als Paar mit ihm, sondern gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrer besten Freundin und später mit Gästen. Im Podcast "Main Character Mode" erzählte sie: "Es war ein richtig schöner Geburtstag – aber natürlich auch ganz anders als sonst." Samira gab offen zu, wie erstaunlich der Unterschied für sie war. Trotzdem sei es nicht weniger schön gewesen, nur eben auf eine andere Weise.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025