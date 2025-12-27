"Prominent getrennt": Serkan & Samira Yavuz wurden angefragt

Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (32) haben sich Anfang des Jahres getrennt. Auch wenn viele prominente Ex-Paare nach einem Liebes-Aus ihren Weg in die Show Prominent getrennt finden, wird das bei den beiden Eltern von zwei Kindern nicht der Fall sein. In einer Instagram-Fragerunde erklärte Serkan, dass sie zwar für die kürzlich gedrehte Staffel des Formats angefragt wurden, eine Teilnahme aber nicht infrage kam. "Formate, wo wir gemeinsam sind, wird es nicht geben. Wir haben Kinder und das muss nicht sein", stellte der Reality-TV-Star unmissverständlich klar.

Im Zuge der Fragerunde erinnerte Serkan auch an seinen kurzen Auftritt in der ersten Staffel von "Prominent getrennt", der offenbar nicht jedem in Erinnerung geblieben ist. "Ich weiß, keiner kann sich erinnern, weil gefühlt habe ich einmal dort den Zählerstand der Villa abgelesen und war wieder weg", scherzte er. Dennoch machte er deutlich, dass er hinter der Entscheidung, ähnliche Show-Auftritte als getrenntes Paar abzulehnen, steht. Das Wohlergehen der Kinder sei für ihn ein entscheidender Faktor, auf den er großen Wert lege.

Abseits der Kamera verbindet Serkan und Samira vor allem eines: ihre gemeinsame Elternschaft. Die Influencerin und der TV-Bekannte teilen immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit den Kindern, achten dabei jedoch auf Grenzen. Nach ihrer Trennung Anfang des Jahres hofften einige Fans auf ein Liebes-Comeback. Diese Hoffnung hat Serkan seinen Followern nun allerdings genommen. Ein Fan wollte im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wissen, wie sein aktueller Beziehungsstatus aussieht. Er antwortete: "Ab nächstem Jahr in Scheidung, wenn du das wissen willst." Damit bestätigte er, dass er und Samira sich scheiden lassen werden.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit

Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg, Köln, April 2024