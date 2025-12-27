"Unglücklich": Antonia Hemmer teilt unschöne Hotel-Erfahrung

Antonia Hemmer (25) hat ihren Weihnachtsurlaub mit Freund Leopold Krey in einem angesagten Hotel begonnen – und ist bitter enttäuscht. In mehreren Instagram-Storys schilderte die Reality-TV-Bekanntheit, dass die Reise ganz anders laufe als erhofft. "Ihr merkt natürlich auch, dass es seit ein paar Tagen sehr still in meiner Story ist", sagte Antonia und nannte den Grund: Der Aufenthalt entspreche in keiner Weise ihren Vorstellungen. "Wir sind einfach in so einem schlechten Hotel gelandet und wir sind echt unglücklich, was die Situation hier angeht", erklärte sie. Wo das Paar genau ist, verriet Antonia nicht. Klar ist aber: Die beiden sind gemeinsam mit ihren Familien unterwegs, hatten sich seit Wochen auf die Auszeit gefreut – und stolperten nun in einen Service-Frust, der die Festtage überschattet.

Inhaltlich spart die frühere Bauer sucht Frau-Kandidatin nicht mit Details. Auf Social Media sei das Hotel viral gegangen, vor Ort wirke alles hochwertig und stylisch, doch der Service sei überfordert – beim Einchecken ebenso wie im Restaurant. Leopold bestellte ein Steak, das kalt serviert wurde. Als er es zurückschickte, sei es der Küche "schei*egal" gewesen, wie ein "kleinlauter Kellner" mitgeteilt habe. Heiligabend habe sich die Lage zugespitzt. "Leute standen teilweise 20 bis 30 Minuten in der Schlange, nur um einen Sitzplatz im Speisesaal zu bekommen, bei -10 Grad draußen. Das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht", berichtete Antonia in ihrer Story. Zimmerservice gebe es praktisch nicht, obwohl der Preis anderes erwarten lasse. Ihr Urteil fällt entsprechend hart aus: "Eine 3 von 10." Das Hotel namentlich zu nennen, vermeidet sie dennoch.

Erst vor wenigen Wochen zeigten sich Antonia und Leopold erstmals offen auf Social Media und teilten sogar, wie die beiden sich kennengelernt hatten. "Unsere Hände haben gleichzeitig zur selben Salami gegriffen und da wussten wir: Das Schicksal hat Hunger", erzählte Antonia mit einem Augenzwinkern in ihrer Story. Ob diese Supermarkt-Begegnung tatsächlich so stattgefunden hat oder eher ihrer humorvollen Art entsprach, ließ sie dabei offen. Auch darüber, wer der Mann an ihrer Seite ist, sprach Antonia ganz offen mit ihren Fans. Leopold lebt im Rhein-Main-Gebiet, pendelte damals noch regelmäßig zu seiner Freundin und arbeitet hauptberuflich als Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Dezember 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und ihr neuer Freund Leopold, Dezember 2025

Getty Images Antonia Hemmer und ihr neuer Partner Leopold, September 2025