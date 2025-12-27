Sie mochte den Hund nicht: Bill Kaulitz wütend auf Airline

Weihnachten hätte für Bill Kaulitz (36) deutlich entspannter beginnen können. Der Sänger von Tokio Hotel geriet am Flughafen in eine unangenehme Situation, als ihm und seinen beiden Hunden von der US-amerikanischen Fluggesellschaft JetBlue der Flug verweigert wurde. In seiner Instagram-Story machte der sonst für seine Lockerheit bekannte Musiker seinem Ärger Luft und kritisierte vor allem eine Mitarbeiterin mit harschen Worten: "Was für eine wütende, traurige Frau. Sie hat mich nicht ins Flugzeug gelassen, weil sie meinen Hund nicht mochte." Der Versuch, mit einem Vorgesetzten zu sprechen, blieb erfolglos. Trotz des Ärgers schaffte es Bill rechtzeitig, um die Feiertage gemeinsam mit seinem Bruder Tom (36) und dessen Frau Heidi Klum (52) zu verbringen.

Nach Angaben der Fluglinie gibt es klare Regelungen, unter denen Haustiere mit an Bord genommen werden dürfen. So müssen Hunde in geeigneten Boxen verstaut sein und dürfen ein Gewicht von acht Kilogramm nicht überschreiten, wie das Newsportal 20 Minuten berichtet. Ob die Tiere von Bill die Voraussetzungen nicht erfüllten oder es andere Gründe gab, weshalb er zurückgewiesen wurde, bleibt unklar. Laut der Airline liegt die Entscheidung über die Mitnahme von Haustieren im Ermessen der jeweiligen Mitarbeiter am Schalter. Für Blindenhunde gelten hierbei gesonderte Regeln. Die festlich gekleideten JetBlue-Angestellten ließen sich von Bills Beschwerde jedoch nicht beeindrucken.

Bereits seit zwei Jahren begleitet Hundedame Alfia den Musiker, doch vor Kurzem wurde das kleine Rudel erweitert. Mit Alvin, einem Neuzugang aus dem Tierheim, hat sich Bill einen Wunsch erfüllt und seinem tierischen Begleiter eine Partnerin an die Seite gestellt. "Alfia und Alvin sind schon ein Herz und eine Seele", freute sich Bill über die schnelle Eingewöhnung der beiden auf Instagram. Trotz der Flugpanne scheint der Musiker mit seinen Hunden weiterhin eine tierisch schöne Zeit zu haben.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Oktober 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrer Familie, Dezember 2025

Screenshot Sänger Bill Kaulitz freut sich über zweiten Hund, Screenshot Dezember 2025.