Sohn Justin besucht P. Diddy zu Weihnachten hinter Gittern

Weihnachten im Knast, aber nicht allein: Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy (56), hat den Feiertag im Gefängnis Fort Dix im US-Bundesstaat New Jersey an der Seite seines Sohnes Justin Combs (31) verbracht. Am 25. Dezember reiste Justin in die Haftanstalt und verbrachte dort mehrere Stunden mit dem Rapper. Das bestätigte Diddys Sprecher Juda Engelmayer gegenüber TMZ. Vater und Sohn nutzten das Treffen, um in einem Besuchsraum über ihr aktuelles Leben, die ungewohnte Situation im Gefängnis und ihre persönliche Zukunft zu sprechen. Geschenke durfte Justin seinem Vater nicht mitbringen, solche Aufmerksamkeiten sind hinter den Mauern der Anstalt an Weihnachten strikt verboten.

Stattdessen setzten die beiden laut Juda Engelmayer auf intensive Gespräche. Demnach sprachen sie darüber, wie sie diese schwierige Phase meistern können, darüber zu beten, die Familie bewusster wertzuschätzen und die vergangenen Jahre zu reflektieren, um es "künftig besser zu machen". Nach dem Familienbesuch schloss sich der Musikproduzent noch mit einigen Mitgefangenen zu einer kleinen, privaten Andacht zusammen, berichtete der Sprecher weiter. Parallel zum besinnlichen Feiertag läuft im Hintergrund der juristische Kampf: Diddy und sein Team haben kurz vor Weihnachten neue Unterlagen bei Gericht eingereicht, mit denen sie das Strafmaß von 50 Monaten Haft anfechten. Der Musiker betont laut TMZ weiter seine Unschuld und führt an, er habe gegen den sogenannten Mann Act nicht verstoßen, weil er weder selbst bezahlt noch Reisen für männliche Prostituierte über Staatsgrenzen hinweg organisiert habe.

Der Gründer von Bad Boy Records sitzt seit September 2024 in Haft, seit Ende Oktober in Fort Dix, wo ein nüchterner Tagesablauf mit frühem Aufstehen und einfachem Essen an die Stelle von roten Teppichen und Nachtclub-Auftritten getreten ist. Justin steht schon lange sichtbar an der Seite seines berühmten Vaters, begleitete ihn früher zu Events und auf Reisen und zeigt sich immer wieder in dessen Nähe.

Getty Images Justin Dior Combs mit seinem Vater P. Diddy

Getty Images Justin Combs, P. Diddy und Christian Combs, Juni 2017

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper