Fünf Kilo weniger: Andrej Mangold zeigt seinen Abnehmerfolg

Andrej Mangold (38) strahlt vor Freude: Der einstige Profi-Basketballer präsentiert auf Instagram stolz seinen Abnehmerfolg. Nach einer sportlichen Auszeit und einer damit verbundenen Gewichtszunahme von rund zehn Kilogramm hat der Realitystar den Kampf gegen die Kilos aufgenommen – mit Erfolg! Innerhalb von 33 Tagen hat Andrej ganze 5,5 Kilogramm verloren. In einer Fotostrecke zeigt er nun seinen fitteren Körper und schreibt dazu: "33 Tage -5,5 kg. Und ein Mirror-Selfie, weil es mir gerade einfach gut geht und ich sehr glücklich bin."

Seinen Followern macht er zudem Mut: "Wenn du glaubst, ein Monat bringt nichts – doch, bringt er." Zu den Fotos gibt Andrej ein ausführliches Update, in dem er erklärt, wie es überhaupt zu dem Formtief gekommen war. Seit dem 30. September habe er durch seine Teilnahme an Promi Big Brother und eine anschließende Hand-OP komplett mit dem Sport pausiert und auch bei der Ernährung beide Augen zugedrückt – mit dem Ergebnis, dass er rund zehn Kilogramm zulegte und sich nach eigener Aussage irgendwann nicht mehr wohl in seinem Körper fühlte. Am 23. November zog er deshalb die Reißleine und startete sein persönliches Abnehm-Programm mit einem klaren Ziel: Bis zum jetzt anstehenden Urlaub wollte er sich wieder fitter fühlen.

Bereits im Herbst teilte der Ex-Bachelor, wie ihn die Sportpause aus dem Tritt gebracht hatte und dass die Zahl auf der Waage ungewohnt hoch war. Damals stellte er in Aussicht, sein Training wieder hochzufahren und seine Ernährung bewusster zu gestalten. Wer dem Basketballer länger folgt, kennt diese geradlinige Art: Er gibt häufig Einblicke in Routinen, Urlaube und kleine Alltagsmomente. Dabei spricht er über Rückschläge genauso wie über Fortschritte.

Collage: Instagram / dregold, Instagram / dregold Collage: Andrej Mangold vor und nach seinem Abnehmerfolg

Joyn / Willi Weber Andrej Mangold bei "Promi Big Brother"

IMAGO / STAR-MEDIA Andrej Mangold, Februar 2024