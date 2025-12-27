Seltener Anblick: Simon Verhoeven zeigt sich mit der Familie

Seltener Familienauftritt am Weihnachtsfeiertag: Simon Verhoeven (53) hat sich mit Ehefrau Nina und den Söhnen David und Jonah in München gezeigt. Der Regisseur und Schauspieler besuchte am Donnerstag, 25. Dezember 2025, die Premiere "Ich.Du.Wir.Krone" der Circus Krone Winterspielzeit – und das mitten im Schneegestöber der bayerischen Landeshauptstadt. Wer den gebürtigen Münchener kennt, weiß: Private Momente teilt er nur selten. Umso größer die Überraschung, als die kleine Familie gemeinsam zur Vorstellung erschien und die Kinderaugen beim Blick auf Manege, Zauberei und Akrobatik strahlten.

Für Simon ist der Abend auch deshalb besonders, weil sein Privatleben meist hinter der Kamera bleibt. Der "Willkommen bei den Hartmanns"-Macher hatte im Sommer 2023 mit einer stillen, aber viel beachteten Nachricht überrascht: Nach mehr als zwei Jahrzehnten Liebe gab er Nina-Anais das Jawort. Die beiden halten ihren Alltag konsequent fern vom Rampenlicht und tauchen höchstens zu Premieren oder ausgewählten Kulturterminen auf. Umso bemerkenswerter wirkte nun der gemeinsame Ausflug an Weihnachten, bei dem das Quartett sichtbar entspannt auftrat und die Premiere im Traditionszirkus genoss.

Persönliche Einblicke gab Simon zuletzt nur in seltenen Momenten. Der Filmemacher gilt als eng mit seiner Familie verbunden, nicht zuletzt mit seiner Mutter Senta Berger (84). Nach dem Verlust von Vater Michael fand die Familie spürbar enger zusammen, und Simon betonte in Interviews, wie wichtig ihm Nähe und regelmäßiger Austausch sind. Abseits des Filmbetriebs verbringt der Regisseur freie Zeit am liebsten zuhause oder bei kleinen Ausflügen mit den Kindern. Dass er und Nina große Gesten meiden und stattdessen auf leise, liebevolle Rituale setzen, passt zu diesem Bild – und macht einen Abend in der Manege zum warmen, unverstellten Blick auf das Familienleben.

ActionPress / Barbara Insinger / Future Image Simon Verhoeven mit seiner Ehefrau Nina-Anais und seinen Söhnen David und Jonah

Getty Images Senta Berger und ihr Sohn Simon Verhoeven, November 2023

Getty Images Simon Verhoeven mit seinen Eltern Michael und Senta

