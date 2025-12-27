So geht es Marc nach "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale

Marc meldet sich nach dem großen Hochzeit auf den ersten Blick-Finale zu Wort – und überrascht mit einer klaren Gefühlslage. Nachdem er und Marco sich vor laufenden Kameras für die Scheidung entschieden hatten, erzählt er nun im Gespräch mit Promiflash, wie es ihm aktuell geht und was die letzten TV-Momente mit ihm gemacht haben. "Aktuell geht es mir richtig gut. Das Finale macht natürlich noch mal viel mit einem, wenn man es dann selbst auch noch mal sieht. Ich habe aber damit schon ganz gut abgeschlossen", sagt er. Der Kandidat wurde kurz nach der Ausstrahlung mehrfach auf der Straße erkannt, spricht von überwiegend warmen Reaktionen und einem positiven Grundton – Begegnungen, die ihn nach eigener Aussage bestärken.

Der 40-Jährige schildert, dass die Tage nach dem Finale zwar noch einmal alte Gefühle hochgespült haben, er das Kapitel aber bis zum Jahreswechsel hinter sich lassen will. "Ich denke mal, das wird jetzt die nächsten Tage bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall dann auch passé sein", erklärt Marc im Interview. Mit der plötzlichen öffentlichen Aufmerksamkeit kommt er inzwischen gut zurecht: "Ich werde auf der Straße überall erkannt. Das ist natürlich auch schön, dass man erkannt wird. Das ist alles positiv. Der ganze Vibe von den Leuten ist immer super", sagt er. Gerade diese freundlichen Resonanzen erleichterten ihm den Umgang mit der Situation: "Für mich ist es somit auch einfacher, damit umzugehen. Das macht das alles leichter, natürlich", betont er.

Marc war Teil des ersten homosexuellen Matches der Show – ein Label, das für ihn selbst jedoch keine Hauptrolle spielte. "Für mich war das gar nicht so ausschlaggebend, dass ich da zu dem ersten schwulen Pärchen gehöre", stellt er gegenüber Promiflash klar. Es sei ihm nie um Ruhm gegangen, sondern um echte Gefühle: "Mir ging es ja überhaupt nicht um diesen Fame oder dieses 'Ich bin jetzt der Erste', sondern es ging ja wirklich um die große Liebe." Sein eigenes Coming-out habe er nie als Programmpunkt verstanden: "Ich habe noch kein Outing gehabt." Vielmehr habe er das Experiment als persönliche Erfahrung erlebt, bei der Identität selbstverständlich mitschwinge, aber nicht im Vordergrund stehe.

Joyn / Markus Hertrich Marc, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Joyn / Markus Hertrich Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

