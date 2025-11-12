Nutzte Herzogin Meghan Kris' Geburtstag nur zum Networking?

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) sorgten am vergangenen Wochenende für Aufsehen, als sie auf der Geburtstagsfeier von Kris Jenner (70) auftauchten. Die Party, die unter dem glamourösen Motto James Bond stand, fand auf dem luxuriösen Anwesen von Jeff Bezos (61) in Beverly Hills statt. Meghan präsentierte sich in einem eleganten, schwarzen Ensemble und Harry erschien standesgemäß im Smoking mit Fliege. Wie ein Insider gegenüber Page Six verriet, zeigte sich Meghan "definitiv im Networking-Modus", während sie die Gesellschaft hochkarätiger Gäste wie Mariah Carey (56), Justin und Hailey Bieber (28) sowie Gayle King (70) genoss: "Sie plauderte mit vielen einflussreichen Persönlichkeiten."

Im Verlauf des Abends wurden einige Schnappschüsse gemacht, die später für Aufsehen sorgten, darunter Aufnahmen von Meghan Seite an Seite mit Kim Kardashian (45). Doch sowohl Kim als auch Gastgeberin Kris Jenner, die ebenfalls einige Momente mit Meghan und Harry verewigte, entfernten die Bilder kurze Zeit später von ihren Social-Media-Profilen. Die Gründe dafür sind unklar, auch die Vertreter der Beteiligten standen für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung. Meghan und Harry wirkten während der Feier jedoch entspannt und gut gelaunt – Hand in Hand genossen die beiden die ausgelassene Stimmung des Events.

Die Beziehung zwischen Meghan und Kris Jenner scheint sich abseits des Rampenlichts zu entwickeln. Kris, die legendäre Momagerin des Kardashian-Jenner-Clans, ist bekannt dafür, wichtige Kontakte zu pflegen und strategisch zu nutzen. Ihre enge Verbindung zu Meghan verdeutlicht die Brücke zwischen royalen Kreisen und der Welt des Reality-TVs. Meghan und Harry hingegen haben in letzter Zeit durch ihre öffentliche Präsenz bewiesen, dass sie sowohl das royale als auch das Promileben mühelos navigieren können. Für die ehemalige Schauspielerin Meghan war dies sicherlich kein Neuland: Ihre Fähigkeit, sich in exklusiven Kreisen zu bewegen, hat sie bereits zuvor unter Beweis gestellt.

Collage: Getty Images, Getty Images Herzogin Meghan und Kris Jenner Collage

Imago Herzogin Meghan, Oktober 2025

Imago Kris Jenner bei der Premiere von "All's Fair" in Paris