Herzogin Meghan feiert auf Kris Jenners Geburtstagsparty

Auf der glamourösen Geburtstagsparty von Kris Jenner (70), die am 5. November ihren 70. Geburtstag feierte, war auch Herzogin Meghan (44) unter den Gästen. Fotos zeigen sie auf dem roten Teppich, wie sie sich mit Kim Kardashian (45) für Bilder präsentiert und herzlich umarmt. Meghan trug bei der James-Bond-Motto-Party ein schwarzes, figurbetontes Ensemble mit Rollkragen, kombiniert mit einer Wickelrock-Optik, offenen High Heels und goldenen Statement-Ohrringen. Kim entschied sich für ein von Halle Berry (59) inspiriertes Outfit aus einem lila und silber schimmernden Zweiteiler mit bodenlangem Rock.

Bevor sie auf der Party erschien, besuchte Meghan zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry (41) die Baby2Baby-Gala im Pacific Design Center in West Hollywood. Dort wurde die langjährige Freundin des Paares, Serena Williams (44), für ihr Engagement geehrt. Jüngst wurde Meghan zudem bei einem Baseballspiel sowie bei Dreharbeiten in Los Angeles gesichtet. Hierbei handelt es sich um ein neues Filmprojekt, in dem sie laut People als sie selbst auftreten wird – ein Schritt zurück ins Schauspielgeschäft.

Kris Jenner, die den Abend als "magisch" beschrieb, bezauberte ihre Gäste in einer roten, trägerlosen Givenchy-Couture-Robe mit üppigen Rüschen, die sie mit schwarzen Handschuhen und funkelnden Vintage-Schmuckstücken kombinierte. Ihre Tochter Kim teilte Eindrücke der Feier auf TikTok und schwärmte: "Ich bin so glücklich, dass meine Mutter so glücklich ist, denn sie hat es verdient." Neben Meghan und Harry waren auch Kris’ Töchter Kendall und Kylie Jenner (28), Kourtney Kardashian (46), Travis Barker (49) und weitere prominente Gäste vor Ort, die dieses besondere Jubiläum mit der stolzen Gastgeberin zelebrierten.

Getty Images Herzogin Meghan, 2025

Instagram / krisjenner Kris Jenner ihren 70. Geburtstag

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021