Sabrina Carpenter wegen PTBS-Verharmlosung in der Kritik

Sabrina Carpenter (26), die mit eingängigen Melodien und zweideutigen Texten die Musikwelt erobert hat, steht aktuell im Zentrum einer Kontroverse. Der Anlass: Eine Zeile in ihrem Lied "Nobody's Son" hat zahlreiche Kritiker auf den Plan gerufen. In dem Song, der auf ihrem neuen Album "Man's Best Friend" zu finden ist, singt die 26-jährige Musikerin: "That boy is corrupt, get PTSD on the daily." (dt.: Der Junge ist korrupt, bekommt täglich PTBS.) Besonders die Organisation PTSD UK zeigte sich wenig begeistert von Sabrinas lyrischem Erguss und veröffentlichte am Dienstag einen offenen Brief, in dem der Zeile eine "medizinisch unzutreffende" Darstellung der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) vorgeworfen wird.

In dem Schreiben betont die Wohltätigkeitsorganisation, dass Sabrinas Formulierung die ernste und oft lebenslange Natur von PTBS trivialisieren könnte. Der Satz "Er bekommt täglich PTBS" könnte den Eindruck vermitteln, als sei PTBS eine flüchtige Verstimmung oder ein gelegentliches Unwohlsein, hieß es. Zudem kritisierte die Organisation den zunehmenden Gebrauch der Begrifflichkeit in der Popkultur, da dies zu Missverständnissen und einer Verharmlosung des Krankheitsbildes führen könne. Gleichzeitig stellte der Sprecher der Organisation klar, dass der künstlerischen Freiheit zwar Raum zustehe, diese jedoch auch eine Verantwortung mit sich bringe. Zum jetzigen Zeitpunkt haben weder Sabrina noch ihr Management auf die Kritik reagiert.

Sabrina selbst hat in der Vergangenheit betont, wie sehr ihre persönlichen Lebenserfahrungen und Liebesbeziehungen ihre Musik prägen. Ihr aktuelles Album reflektiert daher unter anderem ihre oft heiß diskutierten Ansichten über das andere Geschlecht, wie sie in einem Interview mit Vogue Italia verriet. Die Sängerin, die bis 2024 in einer Beziehung mit Schauspieler Barry Keoghan (32) war, erklärte, dass sie Männer gleichzeitig faszinierend, aber auch verwirrend empfinde. Humor und Witz seien für Sabrina schon immer Wege gewesen, mit schwierigen zwischenmenschlichen Situationen umzugehen. Ob die kritisierte Songzeile ebenfalls dieser Strategie entsprang, bleibt bisher unkommentiert. Fans und Kritiker warten gespannt auf eine Stellungnahme.

Getty Images Sabrina Carpenter auf der Met Gala 2024

Getty Images Sabrina Carpenter bei den BRIT Awards 2025

IMAGO / UPI Photo Sabrina Carpenter bei den MTV VMAs, September 2025