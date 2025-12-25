Sabrina Carpenter droppt an Heiligabend einen neuen Song

Sabrina Carpenter (26) sorgte an Heiligabend für eine Überraschung: Die Sängerin veröffentlichte am Mittwoch, 24. Dezember, völlig unerwartet den neuen Song "Such a Funny Way" – als Bonus auf dem frisch erschienenen Album "Man's Best Friend" (Bonus Track Version) und begleitet von einem Lyric-Video. Der Track ist sofort als Download und im Stream verfügbar, etwa bei Spotify und Apple Music. Auf Instagram schwärmte Sabrina selbst in den höchsten Tönen von dem Song. Auf X (ehemals Twitter) richtete sie ein Dankeschön an alle, die ihr Jahr so schön gemacht haben, und versprach mehr Musik. Ein Feiertags-Release, das die Fans in der besinnlichen Zeit völlig unerwartet erreichte.

Sabrina, die im Oktober ihr gemeinsames Duett "The Life of a Showgirl" mit Taylor Swift (36) feierte, freute sich online: "Eine kleine Überraschung für euch – 'Such a Funny Way' ist ein Song, auf den ich sehr stolz bin", schrieb sie auf Instagram. Die Idee passe für sie wie ein alternatives Schlusskapitel zum neuen Album, erklärte sie weiter. Auf X ergänzte die Musikerin, die mit dem provokanten Artwork-Cover stark polarisiert: "Um euch für dieses wunderschöne Jahr zu danken … und um allen, die einen kathartischen Christmas-Crashout-Song brauchen, etwas an die Hand zu geben …", lautete ihre Botschaft an die Follower. Parallel erschien ein Vintage-angehauchtes Lyric-Video im Old-Hollywood-Look.

Die kesse Blondine blickt auf ein ereignisreiches Jahr: Im Spätsommer legte sie mit dem Album "Man's Best Friend" einen Chartstürmer vor und sprach in Interviews offen darüber, wie frische Herzschmerz-Erfahrungen ihre Songs prägen, ohne sie zu verbittern. Die Sängerin, die das Cover der neuesten Ausgabe von Variety ziert, ist vor allem für ihren umstrittenen Humor bekannt. "Ich will einfach ehrlich und authentisch sein, das ist mir am wichtigsten", verteidigte sie ihr Auftreten in der Öffentlichkeit im Gespräch mit dem Magazin. Zuletzt nahm sie eine Hauptrolle in einem großen Musical-Filmprojekt an und will dort nicht nur vor der Kamera, sondern auch als kreative Mitgestalterin glänzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter bei den MTV Video Music Awards 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sabrinacarpenter Sabrina Carpenters neues Albumcover löst Diskussionen aus

Anzeige Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images, Jamie McCarthy/Getty Images Collage: Taylor Swift und Sabrina Carpenter

Anzeige