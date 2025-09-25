Sabrina Carpenter wird von Männern "verwirrt und verspottet"

Sabrina Carpenter (26) zieht klare Linien, wenn es um ihre Erfahrungen mit Männern geht. In einem Interview mit Vogue Italia gestand die Sängerin, dass sie sich oft "verwirrt, angegriffen und verspottet" fühle. "Ich habe das Gefühl, wir müssen sie immer ein bisschen erziehen", erklärte sie. Ihre Ansichten über das andere Geschlecht finden sich auch in ihrem neuen Album "Man's Best Friend" wieder, dessen erste Single "Manchild" im Mai für Aufsehen sorgte. Zuletzt hatte sie ihre Beziehung zum Schauspieler Barry Keoghan (32) thematisiert, mit dem sie von Ende 2023 bis 2024 eine On-Off-Romanze führte.

Obwohl sie sich von manchen Männern "geliebt und inspiriert fühlt", beschreibt sie diese gleichzeitig als "unterhaltsame Spezies", die sie gleichermaßen irritieren. Sie betonte, wie wichtig es für sie sei, unangenehme Erlebnisse mit Humor und Witz zu verarbeiten, um sich selbst zu schützen. Ihre Leadsingle "Manchild", die in den sozialen Medien als Seitenhieb auf Barry gewertet wurde, enthält Zeilen wie "In deinem Kopf, wenn du gerade eine Auseinandersetzung mit einem Mann gewonnen hast." Fans zeigten sich begeistert und ließen keinen Zweifel daran, an wen die Botschaft gerichtet sein könnte.

Schon vor wenigen Wochen sorgte Sabrina auch mit dem Cover zu "Man's Best Friend" für Aufsehen. Das provokante Motiv, auf dem sie auf allen Vieren posiert und ein Mann ihr Haar festhält, spaltete die Fans. In der US-Show "CBS Mornings" erklärte sie damals lachend: "Meine Eltern haben das Foto tatsächlich gesehen und fanden es toll." Kritische Stimmen konnten die Künstlerin kaum aus der Ruhe bringen. Sie ließ sich nicht beirren und stand selbstbewusst zu ihrer künstlerischen Botschaft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sabrinacarpenter Sabrina Carpenters neues Albumcover löst Diskussionen aus