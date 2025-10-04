Sabrina Carpenter und Taylor feiern ihren gemeinsamen Song

Sabrina Carpenter (26) und Taylor Swift (35) haben Grund zu feiern: Ihr gemeinsames Duett "The Life of a Showgirl" ist seit dem 3. Oktober auf dem neuesten Album von Taylor zu hören, das denselben Titel trägt. Passend zur Veröffentlichung teilte Sabrina in ihrer Instagram-Story bewegende Momente mit der Sängerin, darunter eine Umarmung der beiden Musikerinnen bei den diesjährigen Grammy Awards – untermalt von ihrem gemeinsamen Lied. Zu einem gemeinsamen Schnappschuss schrieb sie: "Ich liebe dich, Taylor."

In einem Interview mit dem Radiosender Z100 schwärmte Taylor selbst von ihrer Duettpartnerin. "Ich wollte, dass Sabrina diejenige ist, die mit mir das Duett singt, weil ich einfach finde, dass sie so klug und wie geschaffen für diesen Job ist, wenn man es denn als Job bezeichnen will", erklärte die "Love Story"-Interpretin. Ihrer Meinung nach sei die 26-Jährige das ultimative Showgirl.

Taylor und Sabrina kennen sich schon seit Jahren. Bereits als Jugendliche war die Ex-Freundin von Barry Keoghan (32) ein riesiger Swiftie und postete Coverversionen ihrer Songs im Netz. 2017 trafen sie sich dann bei Taylors "Reputation"-Tour und sind seitdem in Kontakt. Während der "Eras Tour"-Stopps in Südamerika fungierte die "Manchild"-Interpretin dann als Vorband und heizte Taylors Fans ordentlich ein.

Gareth Cattermole/Getty Images, Amy Sussman/Getty Images Collage: Sabrina Carpenter und Taylor Swift

Getty Images Taylor Swift und Sabrina Carpenter im Jahr 2023

Getty Images Taylor Swift und Sabrina Carpenter im November 2022

