Sydney Sweeney und Sabrina Carpenter in "Mamma Mia 3"?

Amanda Seyfried (39) heizt die Gerüchteküche um "Mamma Mia 3" an – und bringt gleich zwei Wunsch-Namen ins Spiel: Sabrina Carpenter (26) und Sydney Sweeney (28). Bei den Governors Awards spricht die Schauspielerin mit Entertainment Tonight über den Stand des möglichen dritten Teils und sagt selbstbewusst: "Vielleicht bin ich einfach naiv, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Mamma Mia 3 beschlossene Sache ist." Amanda schwärmt von der Idee, Popstar Sabrina als frischen Familienzuwachs zu besetzen und auch Kollegin Sydney an Bord zu holen. Ihre Vorstellung: Sabrina könnte als bislang unbekannte Cousine auftauchen, Sydney "einfach vorbeischauen" – und Amandas Figur Sophie damit neue, funkelnde Kontraste an die Seite bekommen.

Doch wie könnte der Plot aussehen? Auch da liefert Amanda einen Ausblick: In ihren Augen kehrt die Handlung aus dem Prequel wieder in die Gegenwart zurück – inklusive der drei Väter, deren Vaterschaft weiterhin offen bleiben darf. "Ich liebe es, eine Mutter zu spielen, also würde ich Sophie gern mit ihren Kindern sehen", gesteht sie. Zu den Rückkehrern zählt für sie außerdem Meryl Streep (76) als geisterhafte Präsenz, dazu Julie Walters (75) und Christine Baranski (73) mit großen Nummern, tropischem Setting und natürlich jeder Menge ABBA-Hits. Offiziell bestätigt ist der Film zwar noch nicht, Produzentin Judy Craymer habe jedoch bereits ein Drehbuch fertiggestellt. Und auch die möglichen Neuzugänge liefern Rückenwind: Sydney zeigte sich schon 2023 begeistert von der Idee, ans "Mamma Mia"-Set zu reisen. "Ich wollte schon immer nach Griechenland. Ich liebe 'Mamma Mia' – so etwas wäre wirklich spaßig", sagte sie bei Variety.

Hinter den Kulissen sind die Fäden längst geknüpft. Amanda und Sydney stehen gemeinsam für "The Housemaid" vor der Kamera – ein kurzer Weg, um Ideen wie einen Abba-Abstecher überhaupt erst möglich zu machen. Sabrina, die zwischen Popcharts und Filmprojekten pendelt, bringt eine Mischung aus Bühnenroutine und Kameraerfahrung mit, die dem sonnigen Ensemble-Flair der Reihe entspricht. Aus dem bestehenden Cast kamen in den vergangenen Monaten ebenfalls warme Signale: So zeigte sich etwa Pierce Brosnan (72) offen für eine Rückkehr in die Welt von Kalokairi, während Amanda wiederholt betonte, wie sehr sie das Zusammenspiel der Generationen schätze.

Getty Images Amanda Seyfried, 2024

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney beim SCAD Savannah Film Festival in Georgia

Getty Images Sabrina Carpenter, Februar 2025