Zehn Millionen: Sabrina Carpenter kauft Luxuswohnung in NYC

Sabrina Carpenter (26) hat sich ein neues, luxuriöses Zuhause im Herzen von New York City gesichert: Die Sängerin erwarb kürzlich eine atemberaubende Maisonettewohnung in Tribeca, einem der gefragtesten Stadtteile der Metropole, für beeindruckende 8,4 Millionen Euro. Das exklusive Apartment bietet laut The Real Deal satte 270 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf drei Schlafzimmer und dreieinhalb Bäder. Besonders beeindruckend sind die vier privaten Terrassen, die mit einer Gesamtfläche von knapp 93 Quadratmetern einen spektakulären Blick auf die Skyline Manhattans bieten.

Das Gebäude, in dem sich die Wohnung befindet, lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Sabrina gelangt über einen privaten Aufzug direkt in das großzügige Foyer ihrer neuen Wohnung, die mit großen Fenstern und einem offenen Grundriss besticht. Zusätzlich bietet das Haus eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie einen 23 Meter langen Sportpool, ein Kino und eine Dachterrasse. Ihre neuen prominenten Nachbarn in diesem exklusiven Komplex könnten nicht hochkarätiger sein, darunter etwa Nicole Kidman (58), Keith Urban (57) oder Christian Siriano (39).

Sabrina, die 2021 erstmals nach New York zog, um an ihrem Album "Emails I Can’t Send" zu arbeiten, scheint sich in der Stadt inzwischen endgültig niedergelassen zu haben. Mit ihrer neuen Traumwohnung in Tribeca ist sie nun mitten im Zentrum des urbanen und kulturellen Lebens angekommen. Für die Sängerin, die oft für ihren guten Kleidungsstil bewundert wird, markiert dieser Schritt einen weiteren aufregenden Abschnitt in ihrem Leben. Dass sich Sabrina dabei für ein Zuhause entschieden hat, das sowohl Ruhe als auch den nötigen Komfort bietet, scheint perfekt zu ihrer aufstrebenden Karriere und ihrem dynamischen Lebensstil zu passen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sabrinacarpenter Sabrina Carpenter, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter bei den BRIT Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, September 2025

Anzeige