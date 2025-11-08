Lady Gaga & Co.: Das sind die Nominierten der Grammy Awards

Die Grammy-Nominierungen für das Jahr 2026 wurden offiziell bekanntgegeben und sorgen bereits jetzt für Gesprächsstoff. Die Liste der Nominierten wurde am Freitagmorgen präsentiert und offenbart, welche Künstlerinnen und Künstler mit Spannung auf die Verleihung am 1. Februar 2026 in der Crypto.com Arena in Los Angeles blicken können. Besonders im Fokus standen Namen wie Billie Eilish (23), Sabrina Carpenter (26) und Lady Gaga (39). Ob die drei Musikerinnen jedoch in den Top-Kategorien vertreten sind, bleibt eine Überraschung. Nominiert für den Preis der besten neuen Künstlerin oder des besten neuen Künstlers sind unter anderem Olivia Dean, Addison Rae (25) und Lola Young (24).

Zu den Highlights der Nominierungen zählen Bad Bunny (31), der mit seinem neuen Album in der Kategorie Record of the Year eine Nennung erhielt, sowie Songs wie "Wildflower" (Billie Eilish) und "Abracadabra" (Lady Gaga), die ebenfalls in derselben Kategorie konkurrieren. Neu eingeführt wurden in diesem Jahr zwei frische Kategorien: Best Traditional Country Album und Best Album Cover, die erstmals gewürdigt werden. Auch die Latin Grammys stehen kurz bevor und werden bereits am 13. November in Las Vegas verliehen. Die Vorfreude auf die 68. Grammy Awards dürfte dennoch im Mittelpunkt stehen, nicht zuletzt wegen der etablierten Größen, die traditionell das Event prägen.

Lady Gaga, seit mehr als einem Jahrzehnt eine feste Größe in der Musik- und Filmszene, gilt weiterhin als Publikumsmagnet. Mit Hits wie "Shallow" oder ihrem jüngsten Album eroberte sie mühelos die Charts. Sängerin Billie Eilish zeigte sich zuletzt wandelbar und überraschend, was ihre musikalische Bandbreite angeht, während Sabrina Carpenter, die vielen noch aus ihren Jugendrollen bekannt ist, sich mehr und mehr als vielseitige Musikerin etabliert. Für diese Künstlerinnen sind die Grammy-Nominierungen nicht nur eine Anerkennung ihres Talents, sondern auch ein Beweis dafür, wie groß ihr Einfluss auf die Musiklandschaft ist.

Getty Images Lady Gaga, März 2025

Getty Images Billie Eilish in Miami im Oktober 2025

Getty Images Sabrina Carpenter, 2025