Valentina Pahde plaudert über Traumschiff-Kuss mit Florian

Eine spontane Kuss-Szene mitten in der Nacht? Für Florian Silbereisen (44) und Valentina Pahde (31) war genau das Realität bei den Dreharbeiten für die neue Folge des ZDF-Traumschiffs. Ursprünglich hatte das Schauspiel-Duo bereits Drehschluss, doch durch die Befürchtung eines Wetterumschwungs wurde die romantische Szene eilig nachgeholt. Valentina musste dafür sogar eine Massage abbrechen und sich schnell zum Set begeben. "Der Kuss kam völlig ohne Vorwarnung! Niemand wusste, wo Valentina ist", erzählt Florian im Gespräch mit Bild. Am Ende wurde die Situation ohne Proben vor einem rund 30-köpfigen Kamerateam inszeniert – die strenge Choreografie sorgte jedoch eher für technischen als emotionalen Fokus.

Dass die Szene am Neujahrstag im ZDF für Gänsehaut sorgt, klingt zwar nach großer Romantik, aber Valentina holt die Fans schnell auf den Boden der Tatsachen. "Eine Kuss-Szene zu drehen, ist viel unromantischer, als man sich das vorstellt", stellt die Schauspielerin gegenüber Bild klar. Statt prickelndem Kribbeln gab es strenge Regie: Kopfhaltung, Blickrichtung, Bewegung – alles exakt vorgegeben, damit unter dem afrikanischen Sternenhimmel später die perfekte TV-Illusion entsteht. Noch pikanter: Für den spontanen Kuss blieb diesmal keine Probe. Florian erzählt, dass normalerweise jede Szene in einer Leseprobe besprochen wird, "nur nicht der Kuss". Der Moderator beschreibt es als "skurril", vor rund 30 Leuten mit genauer "Gebrauchsanweisung" loszuknutschen – und am Ende muss es aussehen, als würden Ärztin und Kapitän sich hemmungslos hingeben.

Schon vor einem Monat sorgte die Ankündigung der neuen Traumschiff-Folge für Aufsehen. Denn Valentina brachte zusammen mit Isabell Horn (41) frischen Serien-Glanz auf den Ozeanriesen. Die beiden Schauspielerinnen, bekannt aus GZSZ, waren die großen Überraschungen im Cast. In der Neujahrsfolge ging es für die Crew ins südafrikanische Madikwe-Reservat – und damit in eine Kulisse, die selbst echte Serien-Profis zum Staunen brachte. Valentina zeigte sich nach den Dreharbeiten besonders begeistert und berichtete damals gegenüber Bild: "Diese Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen." Für die Schauspielerin war das Abenteuer in Südafrika ein echtes Highlight. "Die Dreharbeiten waren für mich eine ganz besondere Zeit: emotional, aufregend und einfach wunderschön", schwärmte Valentina.

Getty Images / Matthias Nareyek , ZDF / Dirk Bartling Valentina Pahde und Florian Silbereisen

Imago Florian Silbereisen beim Adventskonzert des Bayerischen Ministerpräsidenten im Cuvilliés-Theater, München, 15.12.2025

Imago Valentina Pahde auf dem roten Teppich beim 78. Filmfestival von Cannes für "The History of Sound"