So reagiert Alessandra Wichert auf Ex Marc-Robins Äußerungen

Alessandra Wichert (29) meldet sich mit scharfen Worten auf Instagram: Die Reality-Bekanntheit reagiert damit auf Äußerungen von Ex-Freund Marc-Robin Wenz, der ihre neue Bekanntschaft öffentlich als "peinlich" bezeichnet und seine Sicht auf die Beziehung und Trennung verbreitet hatte. In einer langen Story, die sie mit ihren Followern teilt, wirft die 29-Jährige dem Realitystar vor, die Geschichte zu verdrehen und sich als Opfer darzustellen, während sie in seinen Aussagen als "Monster" erscheine. Sie macht klar, dass sie das nicht länger hinnehmen will und ihre Seite der Geschichte erzählen müsse, da der ehemalige AYTO VIP-Kandidat die Streitigkeiten erneut in die Öffentlichkeit getragen habe.

In ihrem langen Statement führt Alessandra mehrere Situationen an, die für sie den Bruch besiegelt hätten. Sie spricht von "Sextalk" mit ihrer besten Freundin, von Nacktbildern und davon, dass Marc-Robin während der Beziehung auf Mallorca bei anderen Frauen übernachtet habe. Für neuen Zündstoff sorgte zudem ein Mittag, an dem er vor ihrer Tür um eine zweite Chance gebeten habe – um kurz darauf mit Ex-Flamme Asena Neuhoff essen zu gehen. Danach, so die frühere Love Island-Teilnehmerin, sei er nach Zypern gereist und habe versichert, er brauche nur Ruhe und treffe keine Frauen. Tags darauf sah sie ihn laut eigener Aussage im TikTok-Livestream beim Frühstück mit Ex on the Beach-Star Shakira (27). Ihre Konsequenz: Sie beendete die Beziehung endgültig, blockierte ihn und begründete das zusätzlich mit anhaltendem Streit, respektlosem Verhalten und dem Gefühl, mental auszubrennen.

In seiner Instagram-Fragerunde hatte Marc-Robin zuvor zum Rundumschlag ausgeholt und die kurze Beziehung mit Alessandra und das Geschehene rückblickend als eine "kranke Story" bezeichnet. Zwar betonte er, heute froh über das Liebes-Aus zu sein, dennoch ließ er keinen Zweifel daran, wie verletzt und enttäuscht er sich gefühlt habe. Besonders scharf fiel seine Wortwahl aus, als er erklärte: "Was will ich mit so einem abgew*chsten, egoistischen und gestörten Menschen, der mir ständig sagt, dass jeder andere Mann besser ist." Damit ist klar: Der Rosenkrieg zwischen dem Ex-Paar ist noch längst nicht beigelegt.

Instagram / alessandrawichert, Instagram / marc.robiin Collage: Realitystars Alessandra Wichert und Marc-Robin Wenz

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff im März 2025

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Star