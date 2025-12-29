Melissa Gilbert und Melissa Sue Anderson haben sich versöhnt

Überraschende Reunion im "Unsere kleine Farm"-Kosmos: Melissa Gilbert (61) hat sich kurz nach Weihnachten mit ihrer Serien-Schwester Melissa Sue Anderson versöhnt. Am 27. Dezember, backstage bei Gilberts Off-Broadway-Stück "Pen Pals" in New York, kam es zum Wiedersehen, das beide lange gemieden hatten. Auf einem Gruppenfoto, das Melissa auf Instagram teilte, sind neben der Schauspielerin auch Melissa Sue Anderson, Bühnenpartnerin Veanne Cox und Broadway-Ikone Betty Buckley zu sehen. Was passierte? Nach jahrzehntelanger Funkstille führten die beiden intensive Gespräche, lachten, weinten – und beschlossen, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Das Ergebnis: Die TV-Schwestern sprechen wieder miteinander und feiern ihr ganz persönliches Weihnachtswunder.

In ihrem Instagram-Post fand Melissa klare Worte. "Ich habe ein Geheimnis, das ich schon eine Weile tief in meinem Herzen bewahrt habe", schrieb sie, bevor sie die Versöhnung enthüllte. "Die Reunion mit einer Schwester. Lange, heilende Gespräche. Viel erinnern. Viel nachholen. Viel lachen und ein paar Tränen." Weiter erklärte sie: "Ich bin so glücklich, Melissa Anderson wieder in meinem Leben zu haben." Besonders berührend: "Wir teilen eine wichtige Geschichte, die niemand sonst auf der Welt wirklich versteht. Nur wir Ingalls-Mädchen." Dass die Vergangenheit nun "Vergangenheit" sei, ermögliche ihnen, "als die Schwestern und Freundinnen weitermachen" zu können, "die wir immer sein wollten". Fans reagierten begeistert und feierten in den Kommentaren die Rückkehr der Ingalls-Schwestern.

Die Hintergründe der jahrelangen Distanz der einstigen Serienstars gehen auf die Zeit ihrer Dreharbeiten von 1974 bis 1983 zurück. Während ihres gemeinsamen Erfolgs in der Serie blieb ihr Verhältnis eher professionell als freundschaftlich. Melissa Gilbert selbst schilderte in ihrer Biografie "A Prairie Tale" von 2009, dass der Altersunterschied und unterschiedliche Persönlichkeiten eine enge Verbindung erschwerten. Sie sah Melissa Sue, die älter war, als strenge Kollegin, die "hart" vor und hinter der Kamera gewesen sei. Ebenso hatte Melissa Sue in Interviews betont, dass ihre Beziehung "sehr, sehr unterschiedlich" gewesen sei und sie sich nur an wenige gemeinsame Momente erinnere. Das Wiedersehen der beiden bringt nun nicht nur Seriennostalgie zurück, sondern auch ein Stück einst verlorener Vertrautheit.

Instagram / melissagilbertofficial Veanne Cox, Betty Buckley, Melissa Gilbert und Melissa Sue Anderson, Dezember 2025

IMAGO / Everett Collection Melissa Sue Anderson, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Michael Landon und Lindsay Sidney Greenbush

ActionPress / United Archives GmbH Der Cast von "Unsere kleine Farm"