Tyson Fury und Familie haben Großbritannien verlassen

Tyson Fury (37) hat offenbar die Koffer gepackt: Der Schwergewichts-Champion soll laut Mirror Großbritannien verlassen und gemeinsam mit Ehefrau Paris Fury sowie den sieben Kindern auf die Isle of Man umgezogen sein. Seit dem 1. Dezember ist laut Firmenunterlagen die Insel als Wohnsitz von Tyson und Paris eingetragen. Das neue Zuhause? Eine Villa nahe der Hauptstadt Douglas, für rund 9.164.852 Euro. Fans wollen den Boxer bereits auf der Fähre von Liverpool und Heysham zur Insel gesehen haben. Auch beim schnellen Snack-Stopp wurde er gesichtet – samt Großfamilie.

Der Umzug markiert das Ende von 17 Jahren in Morecambe, Lancashire. Auslöser könnte der frisch beschlossene Haushalt von Finanzministerin Rachel Reeves sein, der eine Zusatzabgabe für Immobilien über 2.291.213 Euro vorsieht, während Tysons Einkünfte im Vereinigten Königreich mit 45 Prozent besteuert werden. Die Isle of Man lockt mit maximal 21 Prozent Einkommensteuer und ohne Erbschaftssteuer. The Sun berichtet, Tyson habe Freunden von seinen Plänen erzählt, Paris und er sähen sich bereits Schulen für die jüngsten Kinder an. Ein Social-Media-Post eines Reisenden schwärmt von einem Treffen mit der Familie an Bord der Fähre Manxman. Und in Douglas machte eine Ofenkartoffel-Bude Schlagzeilen: "Ich drehte mich um und sah Tyson durch die Tür huschen. Er fragte: 'Habt ihr genug Kartoffeln für uns?'" erklärte die Lokalbetreiberin Rachel Marsland gegenüber dem Mirror.

Paris und Tyson kennen das Leben im Rampenlicht – und schützen zugleich ihren Familienalltag. Die Influencerin teilt gelegentlich Einblicke in das Zuhause, achtet aber darauf, die Kinder nicht zu sehr in den Vordergrund zu rücken. Bei öffentlichen Auftritten tritt die Familie oft geschlossen auf, während der Sportler Interviews nutzt, um Bescheidenheit zu betonen und den Fokus auf seine Liebsten zu lenken. Die beiden lernten sich früh kennen und sprechen häufig davon, wie wichtig ihnen Struktur und Routine im turbulenten Alltag sind. Selbst auf Reisen halten sie an Familienritualen fest – gemeinsames Essen, feste Schlafenszeiten, kleine Auszeiten von der Öffentlichkeit. Auf der Isle of Man dürfte genau das leichter fallen: kurze Wege, viel Natur und genug Ruhe für eine XXL-Familie.

Instagram / parisfury1 Paris und Tyson Fury mit ihren Kindern im Disneyland Paris, Januar 2025

Instagram / tysonfury Tyson Fury, Paris Fury und ihre Kinder im August 2025

Instagram / tysonfury Paris und Tyson Fury während ihrer dritten Hochzeit im August 2025