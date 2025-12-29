Mark Wahlberg & Rhea zeigen After-Xmas-Body am Karibikstrand

Mark Wahlberg (54) und seine Frau Rhea Durham (47) gönnen sich kurz nach den Feiertagen eine heiße Auszeit in der Karibik – und zeigen dabei ganz entspannt ihre After-Xmas-Bodys. Am Samstag wurden der sportliche Schauspieler und das frühere Model am Strand von Barbados gesichtet, wie sie lachend durchs Wasser stapfen und sichtbar die Sonne genießen. Auf den Aufnahmen, die unter anderem People vorliegen, ist zu sehen, wie die beiden ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen auskosten. Mark spaziert in einer engen schwarzen Badehose und mit Sonnenbrille über den Sand, Rhea trägt einen hochgeschnittenen grünen Badeanzug und bleibt dicht an seiner Seite. Immer wieder greifen sie nach den Händen des anderen, stehen Arm in Arm in den Wellen oder laufen vertraut nebeneinander über den Strand.

Mark und Rhea, die sich 2001 in New York kennengelernt und 2009 geheiratet haben, haben sich für ihren Karibiktrip sichtbar aufeinander eingegroovt: Beide tragen auffällige Uhren, funkelnden Schmuck und passende Kreuzketten um den Hals. In einer Szene hält sich Rhea an Marks Schultern fest, während sie gemeinsam aus dem Meer Richtung Liegen laufen, in einer anderen stehen sie eng umschlungen im Wasser und scheinen nur Augen füreinander zu haben. Der romantische Strandtag folgt nur wenige Monate, nachdem das Paar seinen 16. Hochzeitstag gefeiert hat und sich gegenseitig auf Instagram mit innigen Worten gedachte – Rhea schrieb dort unter anderem: "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, Baby … Liebe dich unendlich."

Schon wenige Wochen vor ihrem Karibik-Urlaub hatte Mark im Interview mit Bild verraten, wie entspannt es bei ihm zu Hause an Weihnachten wirklich zugeht. "Zu Weihnachten geht immer etwas schief, und das ist okay. Ich rechne inzwischen fast damit", sagte der Schauspieler damals mit einem Lachen. Perfekt abgestimmte Deko hin oder her – am Ende lief es bei der Familie nie ganz nach Plan. Besonders Rhea hatte demnach viel Zeit in die festliche Vorbereitung gesteckt. Mark erklärte: "Das ist für meine Frau immer eine kleine Enttäuschung, weil sie sich so viel Mühe gibt, alles perfekt zu machen. Aber am Ende läuft es nie nach Plan." Die vier Kinder schliefen lieber aus, statt früh am Morgen unter den Baum zu stürmen. Trotz kleiner Pannen und chaotischer Momente schätzte die Familie die gemeinsame Zeit.

Getty Images Mark Wahlberg und Rhea Durham bei der Weltpremiere von Amazons "Play Dirty" im SVA Theater in New York City, September 2025

Getty Images Rhea Durham und Mark Wahlberg bei der Premiere von Netflix’ "The Union" im Egyptian Theatre in Hollywood, August 2024

Getty Images Mark Wahlberg feiert seinen Stern auf dem Walk of Fame mit Rhea Durham und den Kindern Ella, Michael, Brendan und Grace