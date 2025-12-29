Knossi startet seine Live-Worldtour: Das ist das erste Ziel

Knossi (39) packt die Winterjacke ein und hält an seinem großen Plan fest: Der Moderator will morgen in den hohen Norden starten – Ziel Lappland. In einer Instagram-Story erklärte der Entertainer, dass er sich kurz vor Abflug krank fühle, die Tour aber trotzdem beginne. Übermorgen sollen die Streams anlaufen, und zwar drei Tage am Stück, live und mit vollem Programm vor Ort. Geplant sind Aktivitäten im Schnee, gemeinsam mit seinem Team, und sogar ein Treffen mit dem Weihnachtsmann. Der Streamer stellt klar: Die Show soll stattfinden, in Lappland und mit allem, was dazugehört.

Für seine Community hat der Social-Media-Star, der neulich verriet, wie das Weihnachtsfest bei ihm zu Hause abläuft, die Reise bereits skizziert: Von Schlittenhunden bis Rentierschlitten ist alles dabei, dazu jede Menge Winterabenteuer. "Ich bin leider krank, aber wir ziehen durch", sagte Knossi in seiner Story auf Instagram und kündigte an, dass das Live-Format übermorgen startet. Drei Tage will er senden, die Zuschauer direkt mit in die eisige Kulisse nehmen und die "IRL"-Reise mit Aktionen füllen, die man sonst nur aus Dokus kennt. Ein Abbruch oder eine Absage steht nicht im Raum, stattdessen setzt der Moderator auf Durchhaltewillen und einen strengen Zeitplan.

Knossi, der durch seine lockere Art und seinen unverwechselbaren Humor bekannt ist, begeistert sein Publikum nicht nur auf den TV-Bildschirmen, sondern auch durch Live-Aktionen wie diese. Der aus Baden-Württemberg stammende Moderator hat sich über die Jahre eine riesige Fangemeinde aufgebaut, die ihn bei jedem Abenteuer begleitet. Der Wintertrip nach Lappland ist dabei nur das jüngste Highlight seiner Karriere. Mit seiner ansteckenden Energie bringt er nicht nur Unterhaltung, sondern auch regelmäßig gute Laune in die Wohnzimmer seiner Fans – und dieses Mal direkt aus dem Herzen des weihnachtlichen Nordens.

Getty Images Knossi bei "Let's Dance", April 2023

Imago Knossi, Juni 2025

Instagram / knossi Knossi, Mai 2025

