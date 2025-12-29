"Gestört": Marc-Robin Wenz schießt gegen Ex Alessandra

Marc-Robin Wenz rechnet mit seiner Ex-Freundin Alessandra Wichert (29) ab – und das vor Tausenden Followern auf Instagram. In einer Fragerunde spricht der Realitystar erstmals ausführlich über die kurze Beziehung und nennt das Geschehen rückblickend eine "kranke Story". Während Alessandra inzwischen wieder vergeben sein soll, macht Marc-Robin deutlich, wie sehr ihn ihr Verhalten bis heute beschäftigt: Er schildert Enttäuschung, Verletzung und fehlenden Respekt, betont zugleich jedoch, dass er über das Liebes-Aus mittlerweile froh sei. Besonders deutlich wird er dabei in seiner Wortwahl: "Was will ich mit so einem abgew*chsten, egoistischen und gestörten Menschen, der mir ständig sagt, dass jeder andere Mann besser ist."

Ausführlich beschreibt Marc-Robin, dass er "alles getan" habe, um die Beziehung zu retten, aber "nur Dreck zurückbekommen" habe. Er wirft Alessandra vor, ihn immer wieder "dumm angemacht" zu haben, selbst als es ihm wegen seiner Mutter schlecht gegangen sei. Laut ihm habe Alessandra ihn für zwei Wochen komplett auf Abstand gehalten – weder Treffen zugelassen noch ein kurzes Telefonat eingeräumt. Schließlich, so erzählt er, zog sie per WhatsApp den endgültigen Schlussstrich, bevor er überhaupt reagieren konnte. Anschließend sei er überall blockiert worden. Besonders getroffen hätten ihn Sätze wie: "Wenn du mich nicht glücklich machst, suche ich mir einen anderen Mann, der es besser macht."

Alessandra, die unter anderem durch ihre Teilnahme an Love Island bekannt wurde, hatte vor Kurzem angedeutet, dass sie wieder jemanden datet – allerdings ohne Details preiszugeben. Auch auf diese Entwicklung nahm Marc-Robin in seiner Instagram-Story Bezug: Er bezeichnete ihr Verhalten als "maximal peinlich" und machte deutlich, wie wenig Verständnis er dafür hat. Nach dem, was zwischen ihnen passiert sei, so schnell wieder ins Dating-Leben einzusteigen, sei für ihn ein Unding. Seine Worte unterstreichen, wie tief die Verletzung offenbar noch sitzt. Während Alessandra nach vorn blickt, scheint Marc-Robin weiterhin mit der Aufarbeitung der Beziehung beschäftigt.

Collage: Instagram / marc.robiin, Instagram / alessandrawichert Collage: Marc-Robin Wenz und Alessandra Wichert

Joyn Marc-Robin Wenz bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3, 2025

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert und ihr Hund im Dezember 2025