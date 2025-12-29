Letztes Lagerfeuer: So endet Temptation für Brenda & Laurenz

Beim letzten Lagerfeuer von Temptation Island VIP kommt es für Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch zum großen Knall: Zum ersten Mal seit Tagen sitzen sie sich gegenüber, doch anstatt Wiedersehensfreude herrscht frostige Distanz. Keine Umarmung, kaum ein Blick, dann laufen auf den Bildschirmen die Szenen der vergangenen Tage – Flirts im Pool, Übernachtungsdates mit Verführern und Verführerinnen, intime Gespräche. Vor allem Aufnahmen von Brenda mit Verführer Mustafa, den alle nur Musti nennen, bringen Laurenz aus der Fassung. Als Moderatorin Janin Ullmann (44) schließlich nach dem Stand ihrer Beziehung fragt, fällt Laurenz eine klare Entscheidung: Er trennt sich vor laufenden Kameras von Brenda.

Schon kurz nach Beginn der Ausspielungen steigt die Spannung. Laurenz schüttelt fassungslos den Kopf, springt auf, schreit, als er hört, wie Brenda in der Villa erzählt, sie verdiene mehr Geld als er und er sei von ihr abhängig. "Was? Warum lügst du?" brüllt er, während die Bilder weiterlaufen. Brenda wirkt trotzig, lacht, wirft ihm vor, selbst zu viel mit den Verführerinnen geflirtet zu haben, nennt ihn "peinlich" und verweigert den Blickkontakt. Besonders heikel wird es, als bisher unbekannte Szenen mit Musti zu sehen sind: Im vertrauten Gespräch spricht Brenda über eine mögliche gemeinsame Zukunft, lädt ihn nach Köln ein und macht ihm Komplimente. Später zeigen die Kameras den Morgen nach ihrem gemeinsamen Date – beim Abschied sieht es so aus, als würde sie Musti küssen. Laurenz bohrt nach, will wissen, ob es wirklich ein Kuss war. Brenda schaut weg, schweigt lange und meint schließlich nur: "Es war eine Umarmung." Laurenz kämpft mit den Tränen, fragt verzweifelt: "Wie kannst du so zu mir sein?" Während er noch um Antworten ringt, bleibt Brenda kalt und wirft ihm vor: "Du machst so eine Show hier. Hör auf mit dieser Show." Als Janin nach dem Beziehungsstatus fragt, bricht es aus Laurenz heraus: "Ich trenne mich von Brenda. Es geht nicht anders. Ich kann mit dieser Frau nicht zusammen sein, meine ganze Illusion ist kaputt."

Abseits der TV-Bilder hatten Brenda und Laurenz vor "Temptation Island VIP" oft den Eindruck eines eingespielten Reality-Paares vermittelt. In der Show sprach Brenda nun offen darüber, wie sehr sie sich in der Zeit ohne ihren Freund emotional geöffnet habe, nachdem sie die ersten Bilder von ihm mit anderen Frauen gesehen hatte. Für Laurenz schien genau diese Mischung aus gekränkter Eitelkeit, verletzter Vertrauensbasis und Brendas abweisender Haltung am Lagerfeuer besonders schwer zu ertragen. Während sie sich in den letzten Minuten des Treffens eher zurückzieht und kaum noch auf seine Fragen eingeht, versucht er immer wieder, das Gespräch zu suchen und eine Erklärung zu bekommen. Am Ende wird aus dem einstigen TV-Traumpaar ein Reality-Ex-Paar.

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

RTL Brenda Brinkmann und Mustafa

RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidat Laurenz Pesch