Schwiegerpapa Gordon stichelt bei Hochzeit gegen Adam Peaty

Adam Peaty (31) hat Holly Ramsay am Samstag in Bath das Jawort gegeben – doch während vor der berühmten Bath Abbey Fans jubelten und Kameras klickten, sorgte drinnen ausgerechnet Schwiegerpapa Gordon Ramsay (59) für Zündstoff. Der TV-Koch nutzte seine Hochzeitsrede, um erst überglücklich von der Liebe des Paares zu sprechen und Adam als "glücklichen Mann" zu bezeichnen, dann aber in Richtung der Familie des Olympia-Schwimmers auszuteilen. Vor den Gästen scherzte Gordon, Adam könne sich an seiner Frau Tana ein Beispiel für die Zukunft nehmen, und fügte laut Mirror in Richtung seiner Tochter den Satz hinzu: "Schade, dass du nicht das Gleiche hast". Ein Satz, den viele als Seitenhieb auf Adams abwesende Eltern verstanden, die nicht zur Trauung eingeladen waren.

Ein Detail, das an diesem festlichen Tag nicht weniger Aufmerksamkeit erregte, war Adams außergewöhnliche Wahl beim Schmuck. Experten erkannten an seinem Handgelenk eine Patek Philippe Cubitus, eine luxuriöse Armbanduhr aus Weißgold. Uhrenfachmann Young Brando schätzt ihren Wert auf über 100.000 Pfund – knapp 115.000 Euro. Die Uhr zog nicht nur vor Ort, sondern auch in den sozialen Medien die Blicke auf sich und wurde vielfach kommentiert. Die extravagante Anschaffung unterstreicht den besonderen Anlass sowie den Lifestyle des Olympiasiegers.

Bereits im Vorfeld hatte das prominente Brautpaar für Schlagzeilen gesorgt, als Holly von ihrem Vater Gordon zum Altar begleitet wurde. Bilder zeigen, wie die Braut unter einem langen, verzierten Spitzenumhang die Abtei betrat und Adam im eleganten schwarzen Anzug auf sie wartete. Die Szenerie bot eine märchenhafte Kulisse für einen Tag voller Emotionen. Während die glamouröse Hochzeit viele positive Reaktionen hervorrief, bleibt Gordons Seitenhieb ein kontrovers diskutiertes Thema, das weitere Einblicke in die familiären Spannungen liefert.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Gordon Ramsay und Adam Peaty

Instagram / hollyramsayy Gordon Ramsay mit seiner Frau Tana und Tochter Holly

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024