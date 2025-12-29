"Bauer sucht Frau"-Frank will weiter um seine Simone kämpfen

Tränen statt Turteln im Finale von Bauer sucht Frau: Beim großen Wiedersehen gesteht Frank vor Inka Bause (57), warum aus der zarten Hofwochen-Romanze mit Simone nichts geworden ist. Der Logistiker hatte der Gnadenhofbesitzerin während der gemeinsamen Tage auf dem Land noch versprochen, ihr Tempo zu respektieren, ihre Grenzen zu achten und sie niemals zu enttäuschen. Doch nach dem Ende der Dreharbeiten kam es zu keinem einzigen Treffen mehr. Frank sagt, die Entfernung und sein volles Ehrenamtspensum in mehreren Vereinen hätten ihn ausgebremst. Für Simone ein Stich ins Herz – sie fühlte sich fallengelassen.

Im Studio wird schnell klar: Während Frank beteuert, seine Gefühle seien echt, hält Simone ihm vor, dass auf seine Worte keine Taten folgten. Sie hätte sich gewünscht, dass er trotz Terminchaos um sie wirbt und den Kontakt aktiv sucht. Als Frank dann sieht, wie Simone locker mit Bauer Jörg plaudert und lacht, packt ihn plötzlich der Kampfgeist. "Ich hoffe, ich kann es heute Abend noch mal gut machen. Ich gebe Simone nicht auf, ich bleibe dran und ich beweise ihr, dass da wirklich was dahintersteckt", sagt er im Gespräch mit RTL vor laufender Kamera. Er bittet Simone um ein Vier-Augen-Gespräch, legt ein offenes Liebesgeständnis ab und setzt alles auf eine Karte. Doch die Tierfreundin bleibt bei ihrer Entscheidung: Sie hat nach der Enttäuschung abgeschlossen und möchte ihr Herz schützen.

Für Simone ist die emotionale Reise damit an einem anderen Punkt angekommen, als es viele Fans sich erhofft hatten. Die Tierretterin hatte in der Vergangenheit mehrfach schlechte Erfahrungen in der Liebe gemacht und öffnete sich Frank während der Hofwoche nur Schritt für Schritt. Immer wieder bremste sie sich selbst, aus Angst, erneut verletzt zu werden. Gerade deshalb wirkten Franks warme Worte damals wie ein Versprechen auf einen Neuanfang. Jetzt aber überwiegt der Selbstschutz: Nach der langen Funkstille und der großen Enttäuschung will sie ihr Herz nicht noch einmal in dieselbe Richtung öffnen.

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Frank und Simone

Anzeige Anzeige

RTL Frank und Simone, "Bauer sucht Frau" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Simone von "Bauer sucht Frau" 2025