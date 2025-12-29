Sehr bescheiden: Olivia Colman versteckt ihre Oscar-Trophäe

Olivia Colman (51) hat verraten, dass ihr Oscar zu Hause nicht etwa gut sichtbar im Regal glänzt, sondern sich schüchtern hinter einem Buch versteckt. In der Weihnachts-Spezialausgabe von "The Great Christmas Bake Off", die am Boxing Day bei Channel 4 zu sehen war, plauderte die Schauspielerin im berühmten Zelt über das ungewöhnliche Versteck ihrer Goldfigur. Moderatorin Alison Hammond wollte ganz genau wissen, wo die Trophäe für ihre gefeierte Rolle als Queen Anne in "The Favourite" denn stehe – und staunte nicht schlecht, als Olivia erklärte, sie finde den Preis zu "angeberisch", um ihn offen zu präsentieren. Stattdessen habe sie ihn jetzt auf einem Bücherregal platziert, aber so, dass nur sie ihn tatsächlich sehen könne.

In dem festlichen Special wurde schnell klar, wie ernst es ihr mit der Bescheidenheit ist. "Es ist jetzt auf einem Bücherregal, aber hinter einem Buch", erklärte sie im Gespräch und begründete ihre Entscheidung mit dem Gefühl, es sei "ein bisschen protzig". Schon früher hatte Olivia in der "Graham Norton Show" erzählt, der Oscar sei lange Zeit in einem geschlossenen Schrank verschwunden gewesen, ohne Glasfront, nur für kurze heimliche "Hallo"-Momente. Erst als ein Handwerker sie darauf hinwies, dass der antike Schrank in ihrem alten Haus feucht sei, holte sie die Statue heraus und verbannte sie nun diskret zwischen ihre Bücher.

Abseits von rotem Teppich und Preisverleihungen zeigt sich Olivia immer wieder als zurückhaltender Star, der lieber über Alltagssorgen als über Glamour spricht. Schon vor drei Monaten hatte Olivia in Amy Poehlers (54) Podcast "Good Hang" ganz offen zugegeben, dass sie sich unter anderem mit Nacktszenen oder gespielten Sexszenen vor der Kamera schwertut. "Ich mag nichts, wo ich Haut zeigen muss. So zu tun, als hätte ich Sex – das mag ich nicht. Ich fühle mich dann, als wäre ich untreu", sagte die Schauspielerin damals und betonte: "Selbst wenn sie sagen: 'Du kannst deine Jeans anziehen oder ein Kissen zwischen euch legen.' Ich will das nicht machen. Ich will das nicht machen."

Getty Images Olivia Colman bei der Premiere von "The Roses" im Odeon Luxe Leicester Square in London, August 2025

Getty Images Olivia Colman, Schauspielerin

Getty Images Olivia Colman bei der New-York-Premiere von Searchlight Pictures "The Roses" im Hudson Theatre, August 2025