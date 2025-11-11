Drei Jahre nach Scheidung: Ist Brittany Snow wieder verlobt?

Schon länger gibt es Gerüchte, dass Brittany Snow (39) mit dem Kameramann Hunter Moreno ihr neues Liebesglück gefunden hat. Jetzt könnten die beiden den nächsten Schritt gegangen sein. In einem Video, das der Plattform DeuxMoi vorliegt, ist zu sehen, wie die Schauspielerin ihren Kollegen Claire Danes (46) und Matthew Rhys (51) auf dem roten Teppich einer Veranstaltung eine frohe Botschaft mitteilt. Sie selbst ist zwar nicht zu hören – dafür entgegnet Claire sichtlich begeistert: "Du bist verlobt? Wann ist das passiert?" Bisher bestätigte Brittany die News aber noch nicht selbst.

Im Oktober 2024 wurden Brittany und Hunter erstmals zusammen in Verbindung gebracht. Unter anderem erwischten Paparazzi die beiden bei einem gemeinsamen Spaziergang durch New York City. Dabei wirkten sie nicht nur vertraut – in einem ruhigen Moment kam es sogar zu einem Kuss. Wirklich öffentlich wurde die Beziehung aber nie. Im Netz gab es lediglich kleine Anzeichen: So liken Brittany und Hunter fast regelmäßig die Beiträge des jeweils anderen bei Instagram und Co. Für die Pitch Perfect-Darstellerin ist es die erste Beziehung seit ihrer Scheidung 2022.

Zuvor war Brittany mit Tyler Stanaland (36) verheiratet. Die beiden gaben sich 2020 das Jawort. Doch nur zwei Jahre später zerbrach die Ehe – im Juli 2023 konnten sie ihre Scheidung finalisieren. Zu den Gründen für die Trennung hielt das Ex-Paar sich die meiste Zeit bedeckt. Allerdings gab es zwischenzeitlich Gerüchte, Tyler sei fremdgegangen. In seiner Realityshow "Selling The OC" gab er sogar zu, seinen Co-Star geküsst zu haben. Nach dem Ehe-Aus stellte der 36-Jährige bei Instagram aber klar, dass der Kuss erst nach seiner Trennung von Brittany stattfand: "Ich möchte klarstellen, dass ich während meiner Ehe nicht untreu gewesen bin und die Vorwürfe könnten von der Wahrheit nicht entfernter sein." Zu den tatsächlichen Gründen für seine gescheiterte Ehe wolle er sich aber nicht äußern.

Getty Images Brittany Snow im September 2024

Getty Images Brittany Snow, Oktober 2024

Getty Images Tyler Stanaland und Brittany Snow bei den Emmy Awards 2019