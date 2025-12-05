19 Jahre nach "John Tucker": Brittany schwärmt von Ashanti

Fast zwei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung des Teenie-Kultfilms "John Tucker Must Die" erinnert sich Brittany Snow (39) mit großer Begeisterung an ihre Kollegin Ashanti (45). In der Highschool-Komödie von 2006 spielte Brittany die neue Mitschülerin Kate Spencer, während Ashanti als eine der drei betrogenen Freundinnen des Titelcharakters für viele Lacher sorgte. Im Podcast "Las Culturistas" erzählte Brittany kürzlich: "Ich liebe Ashanti. Ihr Lachen ist genauso wie damals, ein kleines, süßes Kichern. Ich bewundere sie einfach." Obwohl die beiden noch in Kontakt stehen, bedauerte Brittany, dass die Verbindung nicht enger sei.

Auch in der Sendung "Watch What Happens Live With Andy Cohen" schwärmte die Schauspielerin von der Zusammenarbeit mit Ashanti und erzählte einige Anekdoten vom Dreh. Ein Höhepunkt war für sie ein gemeinsames Abendessen, bei dem Ashantis damaliger Freund Nelly (51) — ein kulturelles Phänomen der 2000er — mit dabei war. "Er trug ein Pflaster, und ich konnte es kaum glauben", erinnerte sie sich lachend. Mehrmals betonte Brittany, wie besonders die gemeinsame Zeit am Set gewesen sei und wie sehr sie Ashanti auch heute noch schätze.

Nicht nur Brittany blickt gerne auf den Film zurück: Auch Ashanti denkt an eine mögliche Fortsetzung des Klassikers. Bereits im März hatte sie People verraten, dass sie mit Co-Star Arielle Kebbel über eine mögliche Filmidee gesprochen habe. "Ich wäre sofort dabei", sagte die Sängerin begeistert. Unterstützung bekommt die Idee ebenfalls von Jesse Metcalfe (46), dem Hauptdarsteller, der 2024 von Gerüchten um ein fertiges Drehbuch berichtet hatte. Seit der Veröffentlichung hat "John Tucker Must Die" in der Popkultur einen festen Platz gefunden und begeistert weiterhin Fans, darunter auch die Stars selbst, die von einer Reunion träumen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany Snow im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashanti und Nelly bei der No Address Premiere in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Nelly und Ashanti im September 2007