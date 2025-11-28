Nach 32 nicht mehr sexy? Brittany Snow spricht Klartext

Brittany Snow (39) hat in einem Podcast-Auftritt bei "Las Culturistas" einen kritischen Blick auf Hollywoods Umgang mit Frauen ab einem bestimmten Alter geworfen. Die Schauspielerin, bekannt aus Pitch Perfect, prangerte an, dass Frauen über 32 Jahre oft von erotischen Szenen oder Nacktauftritten ausgeschlossen werden. Sie sagt: "Hollywood möchte Frauen über 32 Jahre für Sexszenen, insbesondere Nacktszenen und Szenen, in denen Frauen ihre sexuelle Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen, quasi ignorieren." Brittany lobte jedoch die neue Netflix-Serie "The Hunting Wives", in der sie selbst eine Hauptrolle spielt, dafür, diese Klischees zu durchbrechen. Die Serie folgt ihrer Figur Sophie, die in Texas in das gefährliche Leben der glamourösen "Hunting Wives" um die Aristokratin Margo, gespielt von Malin Åkerman, hineingezogen wird.

Im Gespräch über die Serie erklärte Brittany, wie wichtig es ihr war, erwachsene Sexualität authentisch darzustellen. "Wir wussten von Anfang an, dass wir Frauen Mitte 30, Anfang 40 darstellen, die sich ihrer Macht bewusst sind", erklärte sie. Besonders lobte sie ihre Kollegin Malin Åkerman, die die Arbeit an den intimen Szenen zu einer respektvollen und sicheren Erfahrung machte. "Es war so kollaborativ. Sie fragte ständig: 'Ist das in Ordnung für dich? Fühlt sich das gut an?'", erzählte Brittany in einem Interview mit Self. Ihre Zusammenarbeit zahlt sich aus – die Serie war ein großer Erfolg und wurde bereits für eine zweite Staffel angekündigt, die im Sommer 2026 erscheinen soll.

Neben "The Hunting Wives" ist Brittany derzeit auch in weiteren Projekten zu sehen. Sie spielt in der Hulu-Serie "Murdaugh: Death in the Family" sowie in der Netflix-Produktion "The Beast In Me", die am 13. November Premiere feierte. Brittany, die seit Jahren für ihre vielseitigen Rollen bekannt ist, zeigt mit diesen Arbeiten, dass sie fest entschlossen ist, nicht nur Hollywoods Erwartungen, sondern auch die Vorurteile über das Älterwerden in einer oft oberflächlichen Branche herauszufordern. Auch privat läuft es für die Schauspielerin rund. Kürzlich wurde bekannt, dass Brittany wieder verlobt sein soll, mit Hunter Moreno. Fans können sich darauf freuen, die Schauspielerin in den kommenden Monaten in weiteren spannenden Rollen zu erleben.

Getty Images Brittany Snow, Oktober 2024

Getty Images Bei den 77. Primetime Emmy Awards in Los Angeles: Brittany Snow und Malin Åkerman auf dem roten Teppich

Chris Saunders/Netflix © 2025 Brittany Snow und Matthew Rhys in "The Beast in Me"