Brittany Snow verteidigt sich gegen Gerüchte über Beauty-OPs

Brittany Snow (39) hat Gerüchte über Schönheitsoperationen zurückgewiesen und Klarheit geschaffen. Der Anlass war ein Instagram-Post der Influencerin Molly Bailey, der ein Vorher-nachher-Video mit Bildern von Snow und anderen Prominenten zeigte, begleitet von Spekulationen über chirurgische Eingriffe. Brittany kommentierte direkt und stellte klar: "Ich habe nie eine Operation gehabt, keine Nasen-OP, kein Facelifting, nichts." Stattdessen erklärte sie, dass ihr Aussehen auf den Verlust von Babyspeck im Gesicht, minimalem Botox und Laserbehandlungen zurückzuführen sei.

Parallel dazu sorgt Brittanys angebliche Verlobung mit Hunter Moreno für Aufsehen. Beim Netflix-Premieren-Event zu "The Beast In Me" am 5. November filmte das Promi-Portal DeuxMoi, wie ihre Co-Stars Claire Danes (46) und Matthew Rhys (51) sie öffentlich beglückwünschten. "Du bist verlobt?! Wann ist das passiert?", rief Claire aufgeregt aus. Brittany selbst hat sich bisher noch nicht direkt zu dem Verlobungsgerücht geäußert. Dies wäre das erste große Kapitel in ihrem Liebesleben, nachdem ihre Ehe mit Tyler Stanaland (36) 2022 geendet hatte.

Auch abseits von Gerüchten zeigt Brittany, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Schon vor wenigen Wochen ging die Schauspielerin im Podcast "Las Culturistas" offen mit dem Thema Alter und Sexualität in Hollywood um. "Hollywood möchte Frauen über 32 Jahre für Sexszenen, insbesondere Nacktszenen und Szenen, in denen Frauen ihre sexuelle Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen, quasi ignorieren", sagte Brittany damals deutlich. In dem Gespräch lobte die Schauspielerin besonders die Netflix-Serie "The Hunting Wives", in der sie aktuell zu sehen ist. Dort würden Frauen in ihren Dreißigern und Vierzigern selbstbewusst und realistisch gezeigt – frei von den Zwängen typischer Hollywood-Klischees.

Getty Images Brittany Snow bei der New Yorker Premiere von Netflix' "The Beast In Me" im Plaza Hotel, November 2025

Getty Images Claire Danes bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Getty Images Brittany Snow im September 2024