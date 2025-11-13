Das sind die Nominierten der diesjährigen Stream Awards

Zum Ende des Jahres werden immer die Stream Awards vergeben. Dabei gibt es Preise für die verrücktesten, lustigsten und größten Momente aus Twitch-Deutschland. Die Fans können noch wenige Tage online in den jeweiligen Kategorien für ihre Lieblingsclips abstimmen. Zur Auswahl stehen unter anderem Kategorien wie "Bester Rage Moment", in der die Augenblicke festgehalten sind, die die Streamer zum Ausrasten brachten. Hier sind Stars der Szene wie LetsHugo (22) oder EliasN97 (27) nominiert. In der Kategorie "Bester Gaming Moment" geht es um lustige Augenblicke bei Videospielen. Darin ist neben BastiGHG und Papaplatte (28) auch "Minecraft"-Urgestein Gronkh (48) nominiert, der dem Projekt "Craft Attack" in der vergangenen Staffel einen Überraschungsbesuch abstattete und die Teilnehmer damit in helle Aufregung versetzte.

Die Kategorien "Bester Sport Moment" und "Bester musikalischer Act" befassen sich nicht mit Gaming-Momenten, sondern mit größeren Events oder sogenannten IRL-Streams. In der Sport-Kategorie ist unter anderem auch die Streamerin Gnu (36) nominiert, die bei der Influencer Darts WM ein entscheidendes und beeindruckendes Bullseye warf. Der musikalische Act ehrt fesselnde Darbietungen von Streamern mit großem Gesangstalent. Hier ist beispielsweise Lara Loft (36) nominiert, die mit ihrer Stimme schon bei The Voice of Germany dabei war. Ein für die neueren Streamer wichtiger Preis ist der Newcomer-Award, der NOTY. Vergangenes Jahr wurde Zarbex (27) damit ausgezeichnet. In diesem Jahr sind bei den Männern unter anderem Paul Frege oder Trymacs' (31) Bruder Nici Stemmler nominiert. Bei den Frauen geht auch Rosemondy ins Rennen.

Verliehen werden die Stream Awards am 4. Dezember und Fans können das Klassentreffen der deutschen Streamer-Szene bei Twitch live verfolgen. Ins Leben gerufen wurde der Preis von der Streamerin Reved (25). Da diese sich aber vor einiger Zeit aus persönlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückzog, übernahmen Rezo (33) und NoWay4u 2024 die Moderation. Wer dieses Jahr durch den Abend führen wird, ist noch nicht bekannt. Vergangenes Jahr gehörte HandOfBlood (33) zu den Abräumern: Er gewann in drei Kategorien, unter anderem bekam er mit seiner Influencer Darts WM den Preis für das beste eintägige Event.

Imago Rezo bei der Verleihung des Grimme Online Awards 2022

Instagram / gronkh Gronkh im Juni 2019

IMAGO / mix1 Jasmin Sibel bei der Influencer Darts WM 2025

