Verona Pooth kritisiert Laura Müllers erotischen Werdegang

Verona Pooth (57) hat nun deutliche Worte für Laura Müller (25) gefunden. Die Moderatorin kritisierte, dass die Ehefrau von Michael Wendler (53) sogar während ihrer Schwangerschaft weiter Inhalte auf der Erotik-Plattform OnlyFans veröffentlichte. "Ganz, ganz krass, dass sie als Schwangere weiter 'OnlyFans' bedient hat", sagte Verona im "Tim Gabel Podcast". Die Moderatorin kritisierte damit nicht nur Lauras aktuellen Lebensstil, sondern vor allem die Konsequenzen, die die freizügigen Inhalte im Netz eines Tages für ihre Kinder haben könnten.

Im Gespräch mit Tim erklärte Verona, dass Schwangerschaft für sie "etwas Heiliges" sei, ein Wunder der Natur, bei dem das ungeborene Kind im Mittelpunkt stehe. Der Gedanke, in dieser Zeit weiterhin erotische Inhalte zu produzieren und sie einem anonymen Publikum zu präsentieren, sei für sie "irre". Gleichzeitig betonte die Moderatorin, dass sie Lauras wirtschaftlichen Erfolg durchaus anerkenne, warnte jedoch eindringlich davor, dass das Internet alles dauerhaft speichere. "Wenn es zu meiner Zeit 'OnlyFans' gegeben hätte – ich habe mich ja nicht mal für den 'Playboy' ausgezogen –, aber klar, die Bilder wären heute noch da", sagte sie und machte deutlich, dass solche Entscheidungen auch das Umfeld betreffen: "Ich hätte damit Diegos Leben und auch Roccos Leben verändert."

Laura hat sich seit ihren TV-Anfängen vom Let's Dance-Tanzparkett bis hin zum digitalen Erotikgeschäft neu positioniert. Ihren Mann Michael, mit dem sie zwei Kinder hat, lernte sie bereits als Teenagerin kennen. Verona mahnte in diesem Zusammenhang: "Irgendwo ist er ja doch für seine Frau verantwortlich mit 20 Jahren mehr." Trotz aller Kontroversen scheint Laura weiterhin ihren Weg zu gehen, ungeachtet der Kritik an ihrem Lebensstil und den möglichen Folgen für ihre Familie.

Collage: Getty Images, ActionPress Collage: Verona Pooth und Laura Müller

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler bei DSDS

AEDT / ActionPress Franjo, Verona, Rocco und Diego Pooth