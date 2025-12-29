Hat Influencerin Ina Borck Angst vor weiterem Schlaganfall?

Ina Borck (29), Social-Media-Star und bekannt unter dem Namen Inaontour, hat kürzlich in einer Fragerunde auf Instagram offen über ihre gesundheitlichen Themen gesprochen. Vor wenigen Jahren erlitt sie völlig überraschend einen Schlaganfall, der ihr Leben veränderte. Ein Fan wollte nun von ihr wissen, ob die Angst vor einem erneuten Schlaganfall sie begleitet. Ina erklärte, dass der ursprüngliche Auslöser – ein Loch im Herzen – mittlerweile durch ein sogenanntes Schirmchen verschlossen wurde. Damit sei diese Gefahr gebannt. "Sollte ich erneut diese oder eine andere Erkrankung bekommen, hat das Schicksal es so gewollt", antwortete sie ihren Followern ehrlich.

Auch ihre frühere Lebensweise sprach die Influencerin an. Sie beschreibt sich als jemanden, der früher immense Sicherheitsbedürfnisse hatte und stets darum bemüht war, Risiken zu vermeiden. "Ich wollte nie ein Risiko eingehen und waghalsige Dinge tun", gab sie zu. Doch dieser Schlaganfall und die darauffolgende Bewältigung der gesundheitlichen Herausforderungen scheinen sie gelassener gemacht zu haben. Heute versucht die Influencerin, Zuversicht auszustrahlen, und konzentriert sich darauf, ihre Gesundheit bestmöglich zu unterstützen, ohne jedoch von Ängsten geleitet zu werden. In der Vergangenheit gingen ihre Bedenken in alltägliche Situationen über und schienen allgegenwärtig: "Zum Beispiel bin ich immer näher an der Straße gelaufen und wollte, dass die Person, die ich liebe, innen läuft, weil meine Angst zu groß war, dass etwas passiert."

Die mutige Art, mit der Ina ihre Herausforderungen teilt, ist für viele ihrer Fans eine Inspiration. Bereits in der Vergangenheit hatte sie darüber berichtet, wie schwierig selbst alltägliche körperliche Aufgaben für sie sein können. Doch sie zeigt entschlossen, dass sie trotz dieser Einschränkungen aktiv bleibt. Sie hat Freude daran gefunden, kleinere sportliche Aktivitäten wie Badminton oder Minigolf auszuprobieren, und arbeitet an ihrem Traum, bald wieder Tennis spielen zu können. Für ihre Offenheit erhält die Ex-Frau von Vanessa Borck (29) viel Zuspruch und wird von ihrer Community auf ihrem Weg mit großem Respekt begleitet.

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour, Mai 2025

Instagram / inaontour Ina Borck, September 2025

AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen