Letztes Temptation-Lagerfeuer: Aleks rechnet mit Brenda ab

Beim letzten Lagerfeuer von Temptation Island VIP eskaliert die Stimmung zwischen Brenda Brinkmann und ihrem Partner Laurenz Pesch endgültig. Vor den Kameras sehen sich die beiden nach Tagen der räumlichen Trennung wieder, doch statt Versöhnung folgt der Bruch – er beendet die Beziehung nach den gezeigten Aufnahmen von ihr mit Verführer Mustafa. Parallel dazu kocht im Netz die Diskussion hoch: Unter einem Clip auf der offiziellen Instagram-Seite der Show meldet sich Aleksandar Petrovic (34) zu Wort. Der Reality- und Social-Media-Star rechnet dort öffentlich mit Brenda ab und gießt damit zusätzlich Öl ins ohnehin lodernde Feuer rund um das dramatische Finale.

In seinem langen Kommentar wirft Aleks der ehemaligen Villa der Versuchung-Kandidatin unter anderem vor, sie zeige sich "erneut von ihrer schlechtesten Seite". Laut dem TV-Star soll sie lügen, täuschen, provozieren, fremdgehen und ihren Partner am Lagerfeuer extrem herablassend behandeln. Von "Einsicht? Fehlanzeige" bis zu der Behauptung, Empathie oder echte Gefühle seien bei ihr nicht zu erkennen, spart er nicht mit harten Worten. Gleichzeitig hebt er hervor, wie gefasst Laurenz trotz des Schmerzes geblieben sei und wie stark dessen Gefühle für Brenda zu spüren gewesen seien. Kritik bekommt auch Janin Ullmann (44) ab, die das Aufeinandertreffen am Lagerfeuer moderierte: Aleks bemängelt ihr angeblich fehlendes Mitgefühl und spricht von einer "einseitigen" Situation. Zum Schluss formuliert er noch einen Wunsch an Brenda: Sie solle beim Ansehen der Szenen endlich zur Selbstreflexion finden.

Dass Aleks derzeit an öffentlicher Kritik nicht spart, hatte sich bereits vor einer Woche gezeigt. Zusammen mit den restlichen männlichen Kandidaten der Show schoss er heftig in den sozialen Medien – damals jedoch nicht gegen Brenda und Janin, sondern gegen die Verantwortlichen hinter der offiziellen Instagram-Seite von "Temptation Island VIP". Er wetterte: "Wie war das mit 'Für Mobbing und Hate ist kein Platz im Internet', aber Hauptsache dieser gottlose TI-Account schießt hier immer nur gegen uns Männer und hetzt somit alle gegen uns auf." Noch deutlicher wurde er mit den Worten: "Kotzt mich diese männerfeindliche Doppelmoral hier an!"

RTL, IMAGO / STAR-MEDIA Collage: "Temptation Island VIP"-Kandidaten Aleks Petrovic und Brenda Brinkmann, 2025

RTL Janin Ullmann, Moderatorin von "Temptation Island V.I.P."

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic im November 2025