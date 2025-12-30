So groß sind Söhne von Kelly Ripa und Mark Consuelos schon

Kelly Ripa (55) gönnt sich mit ihrer Familie eine Auszeit und zeigt seltene Urlaubsbilder, die Fans staunen lassen. Zusammen mit Ehemann Mark Consuelos (54) posiert die Moderatorin am Strand bei Nacht neben ihren Söhnen Michael und Joaquin, die beide inzwischen deutlich größer sind als ihre berühmten Eltern. Die Momentaufnahmen teilte Kelly am 26. Dezember auf Instagram, mitten in den Feiertagen und fernab von roten Teppichen und Studioscheinwerfern. In sommerlicher Brise trägt Kelly ein trägerloses Kleid in Blau-Weiß, Mark kombiniert ein blaues Shirt mit weißen Hosen. Michael, der als Schauspieler arbeitet, setzt auf Printhemd und Sweathose, während Joaquin im T-Shirt und Jeans ganz lässig bleibt. Wo genau die Familie entspannt, verrieten sie nicht – ihr Feriendomizil in Palm Springs käme in Frage, möglich wären aber auch die Hamptons oder New York als Ausgangspunkt.

Die Fotos zeigten aber mehr als nur Strandmomente: In einem weiteren Clip sorgt Tochter Lola in London für Gänsehaut – als Sängerin auf kleiner Bühne. Kelly und Mark hatten sich mit Schiebermützen getarnt ans Hallentor gestellt, schauten leise zu und gaben sich erst nach dem letzten Ton zu erkennen. "Ein Flugzeug", witzelte Kelly auf Lolas Frage, wie sie überhaupt dorthin gelangt seien. Danach gab es Tränen, Umarmungen und viel Erleichterung hinter der Bühne. Während Michael bereits Serienerfahrung gesammelt hat – unter anderem mit einem Auftritt an der Seite seines Vaters in "Riverdale" – nimmt Joaquin gerade Fahrt als Nachwuchsschauspieler auf. Der Absolvent, der zuletzt in Michigan lebte, ist für ein neues Hulu-Projekt im Gespräch und wurde für den Piloten "Foster Dade" als Colby besetzt, einen ehrgeizigen Musterschüler mit strenger Ader.

Privat steht für die Familie gemeinsame Zeit an erster Stelle – seit die Kinder ausgezogen sind, mehr denn je. Kelly Ripa und Mark Consuelos zeigen offen, wie sie trotz voller Terminkalender bewusst Momente nur für sich schaffen, etwa bei spontanen Strandtrips oder als Zuschauer einer Club-Show in London. Früher machte sich Kelly noch scherzhaft Sorgen um die ungewöhnlichen Interessen eines ihrer Söhne. Heute zeigt sich, wie aus Leidenschaften echte Wege wurden – ob Musik, Schauspiel oder Studium. Dass Michael und Joaquin ihre Eltern inzwischen überragen, fällt auf den neuen Fotos sofort ins Auge. Der starke Zusammenhalt der Familie ist aber auch in jedem Moment spürbar und ersichtlich.

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos mit ihren Söhnen, Dezember 2025

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, April 2024

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023