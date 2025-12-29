"Kevin – Allein zu Haus"-Hausbesitzer erinnert an Drehzeit

Er hat dort gewohnt, wo Filmgeschichte geschrieben wurde: John Abendshien, einstiger Besitzer des weltberühmten Kevin – Allein zu Haus-Hauses im Chicago-Vorort Winnetka, erinnert sich jetzt in einem eigenen Buch an die Dreharbeiten im Jahr 1990. In "Home But Alone No More" schildert John, wie seine Familie mitten im Set lebte. "Wir hatten eine große Master-Suite, die wir in ein Apartment umgebaut haben", erzählte er ABC 7 Chicago. Ausziehen kam für die Familie nicht infrage. "Solange wir außerhalb des Kamerabildes blieben, durften wir uns frei bewegen und Szenen beim Dreh ansehen", sagte er.

Tochter Laura Abendshien blickte bereits 2020 in der britischen Sendung "This Morning" auf die monatelangen Aufnahmen zurück. "Wir blieben praktisch die gesamte Zeit im Haus, etwa vier bis fünf Monate", erzählte sie. Um nicht im Bild zu landen, kroch die Familie sogar "unterhalb der Fensterbank von Zimmer zu Zimmer". Stars wie Macaulay Culkin (45) verbrachten Pausen im Haus – und nutzten Lauras Zimmer als Lernort. "Macaulay benutzte mein Zimmer, um mit seinem Tutor zu lernen, und sein Bruder Kieran war oft dort, wenn er nicht drehte", so Laura. Als der Film in der Weihnachtszeit 1990 herauskam, staute sich vor der Einfahrt eine endlose Reihe von Autos. Die Familie gewöhnte sich schnell an den Rummel und teilte, wie Laura sagt, "die Magie des Films" mit den Besuchern.

Das Haus mit fünf Schlafzimmern und sechs Bädern wurde 1921 gebaut, misst über 830 Quadratmeter und blieb bis 2012 in Johns Besitz. Nach einem Verkauf und einer späteren Modernisierung in kühlem Weiß wurde die Immobilie 2024 erneut veräußert – laut Berichten im Dezember für mehr als 4,6 Millionen Euro. Jetzt soll die Nostalgie zurückkehren: "Unsere Vision ist, die Wärme und die Liebe aus dem Film zurückzubringen", sagte Projektleiter Scott Price bei NBC5 Chicago. "Es gab so viele großartige Farben, es fühlte sich nach Familie und Zuhause an, und wir wollen diese Magie zurückbringen", erklärte er.

Action Press/Moviestore Collection Daniel Stern, Macaulay Culkin und Joe Pesci in "Kevin – Allein zu Haus"

"Kevin – Allein zu Haus", 1990

