Sechs Jahre tot: Jan Fedders Grab lockt immer noch Fans an

Sechs Jahre nach seinem Tod zieht Jan Fedder (†64) die Menschen noch immer in seinen Bann: Auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg zählt die letzte Ruhestätte des "Großstadtrevier"-Stars zu den meistbesuchten Orten, bestätigte eine Sprecherin des Friedhofs gegenüber t-online. Täglich kommen Fans, viele mit Briefen, Fotos und Kerzen in der Hand, um dem beliebten Schauspieler nahe zu sein. In der Mitte der begehbaren Grabstätte leuchtet ein großes Herz aus wechselnden Blumen – ein Detail, das Besucher immer wieder anzieht. Besonders rund um seinen Geburtstag am 14. Januar und den Todestag am 30. Dezember steigt der Andrang, heißt es weiter.

Auch zu Hause reißen die Zeichen der Anteilnahme nicht ab. "Der Briefkasten wird circa alle vier Wochen geleert und es kommen immer noch tolle Briefe", sagte Marion Fedder t-online. In den Zuschriften erzählten viele, dass sie mit Jan Fedder groß geworden seien und ihn wie ein Familienmitglied empfunden hätten. Die Friedhofssprecherin beschreibt, dass bei den Besuchen oft kleine Texte niedergelegt werden, dazu Fotos aus vergangenen Jahrzehnten und brennende Kerzen. Auf Ohlsdorf, dem laut Friedhofsangaben größten Parkfriedhof der Welt mit rund 202.000 Grabstätten, zählen neben Jans Grab auch die Ruhestätten von Helmut (†96) und Loki Schmidt sowie Fußball-Legende Uwe Seeler (†85) zu den meistbesuchten.

Für viele war Jan Fedder mehr als eine TV-Figur. Der Hamburger prägte mit seiner bodenständigen Art das Bild des Kiez-Polizisten Dirk Matthies, wirkte dabei aber immer wie jemand, den man auch privat kannte. Weggefährtinnen und Weggefährten erinnerten in der Vergangenheit daran, wie nahbar der Schauspieler im Umgang war, wie sehr er Gespräche suchte und den direkten Draht mochte. Marion, die Witwe, hält die Erinnerung lebendig und begegnet Fans oft mit warmen Worten. Wer heute an seinem Grab steht, findet neben Blumenherz und Kerzen vor allem das: Geschichten, die ihn im Alltag der Menschen weiterleben lassen.

Wallocha,Stephan Jan Fedder, Mai 2019

Getty Images Jan und Marion Fedder

Getty Images Jan Fedder, Schauspieler