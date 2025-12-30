Urlaubsschock: In Jennifer Saros Airbnb wurde eingebrochen

Eigentlich wollten Jennifer Saro (29) und ihren Liebsten die Weihnachtsferien mit einer sonnigen und entspannenden Auszeit in Spanien verbringen. Nachdem die ersten Tage aufgrund des schlechten Wetters aber schon im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen waren, meldet sie sich nun mit einem kleinen Urlaubsschock bei ihrer Instagram-Community. "Wir sind auf dem Weg zur Polizei", berichtet sie aus dem Auto heraus und erzählt: "Wir waren gerade an der Promenade spazieren, mit der ganzen Familie, und währenddessen ist jemand bei uns eingebrochen."

Die Einbrecher wurden auf ihrem Raubzug scheinbar fündig – und haben Jenni und ihrer Familie einen erheblichen Schaden eingebrockt. "Ich besitze nicht viele Designertaschen oder teure Sachen", erklärt Jennifer, jedoch habe sie ausgerechnet in diesem Urlaub ein paar Designerteile dabei gehabt. "Meine Chanel-Tasche wurde geklaut, meine Gucci-Tasche wurde geklaut, Alex' Cartier-Armband wurde geklaut. So ein Wert von 20.000 Euro – einfach weg", beklagt sie. Bei der örtlichen Polizei wolle sie gemeinsam mit ihrem Freund, Fußballer Alexander Meyer (34), nun Anzeige erstatten und sich bezüglich ihrer Versicherung erkundigen.

Die 29-Jährige begann ihre Karriere auf Social Media und erlangte als Bachelorette im Jahr 2023 eine noch größere Bekanntheit. Auf Social Media teilt sie regelmäßig Einblicke – dabei zeigt sie nicht nur das schöne Influencer-Leben, sondern auch ihren ehrlichen Alltag. Gemeinsam lebt sie mit ihrem Partner und ihrem kleinen Sohn, der an dem Prader-Willi-Syndrom leidet, in Dortmund. Lange Zeit war über den Vater von Keksi, wie sie ihn in der Öffentlichkeit nennt, nichts bekannt. Vor einigen Monaten verriet Jenni aber, dass es sich dabei um den YouTube-Star Nicolas Lazaridis, aka Inscope21 (31), handelt.

Instagram / Jennifer Saro Jennifer Saro, Influencerin

Instagram / jennifersaro Alex Meyer und Jennifer Saro, Mai 2025

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und ihrem Freund Alexander Meyer, Juni 2025