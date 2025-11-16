Anouschka Renzi wird kaum noch als Schauspielerin gebucht

Anouschka Renzi (61), bekannt aus Formaten wie Kampf der Realitystars und dem Dschungelcamp, sehnt sich nach einer Rückkehr zu ihren Wurzeln als Schauspielerin. Derzeit steht sie zwar regelmäßig auf Theaterbühnen, doch so richtig zufrieden ist sie damit nicht, wie sie jetzt im Interview mit dem Berliner Kurier verrät. "Lieber würde ich natürlich Tatort-Kommissarin sein", erklärt sie und fügt nüchtern hinzu: "Es ist nicht so, dass sie da alle Schlange stehen." Umso pragmatischer bewertet sie ihre Auftritte in Reality-Formaten: "Es ist eine Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen."

Die Dreharbeiten zu ihrem neuesten TV-Abenteuer, der Sat.1-Show Promis unter Palmen, sind abgeschlossen – die Staffel wird im nächsten Jahr ausgestrahlt. Doch Anouschka blickt den Fernsehabenden mit gemischten Gefühlen entgegen. Während der Ausstrahlung will sich die 61-Jährige lieber aus dem Staub machen. "Dann verziehe ich mich und verstecke mich irgendwo", sagt sie mit einem Hauch Selbstironie. Der Grund? Offenbar die ein oder andere Entgleisung am Set: "Ich habe mich leider provozieren lassen. Ich bin eigentlich jemand, der immer die Ruhe bewahrt, aber da nicht", gesteht Anouschka.

Angefangen hat die Karriere der Berlinerin früh: Mit 17 Jahren stand Anouschka erstmals auf Theaterbühnen, wenig später folgten erste Rollen im Film und Fernsehen. Vor allem in den 1990er-Jahren feierte sie Erfolge in Produktionen wie "Forsthaus Falkenau" oder "Ein Fall für zwei". Doch insbesondere in den letzten Jahren verdiente Anouschka vor allem durch ihre Teilnahmen an Realityshows ihr Geld. So war sie 2022 in der Staffel mit Harald Glööckler (60) im Dschungelcamp zu sehen – eine Karriereentscheidung, die sie zuvor über 15 Jahre hinweg immer wieder abgelehnt hatte.

